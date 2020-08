Αθλητικά

Πέθανε ο Τάσος Παπαχρήστου

Θλίψη στον χώρο της αθλητικής δημοσιογραφίας.

Την απώλεια του Τάσου Παπαχρήστου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 63 ετών, θρηνούν η αθλητική δημοσιογραφία και ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αθλητικού Τύπου.

Ο ΠΣΑΤ εξέδωσε σήμερα (5/8) σχετική ανακοίνωση, στην οποία αναφέρει:

Η αθλητική δημοσιογραφία και ο ΠΣΑΤ πενθούν την απώλεια ενός εκ των κορυφαίων αθλητικών συντακτών. Ο Τάσος Παπαχρήστου «έφυγε» από τη ζωή πρόωρα, σε ηλικία 63 ετών, χτυπημένος από την επάρατη νόσο.

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και αφού έκανε τα πρώτα βήματά του στον κλασικό αθλητισμό, στράφηκε στο αθλητικό ρεπορτάζ, το οποίο και υπηρέτησε με συνέπεια και αφοσίωση. Ξεκίνησε τη δημοσιογραφική του καριέρα το 1982 από τον «Φίλαθλο» και συνέχισε για πολλά χρόνια στο «Έθνος» από όπου και συνταξιοδοτήθηκε.

Εργάστηκε επίσης στον “ΑΝΤ1”, στη «Goal News», ενώ υπηρέτησε για περίπου 30 χρόνια το γραφείο Τύπου της Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών και για αρκετά χρόνια το αντίστοιχο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής με απόλυτη επιτυχία.

Ξεχώρισε για τις άρτιες δημοσιογραφικές του καλύψεις σε Ολυμπιακούς Αγώνες, σε μεγάλα γεγονότα στίβου και βεβαίως στη μεγάλη του αγάπη, στην άρση βαρών και διακρινόταν για την επαγγελματική του πληρότητα, το ήθος, την ευγένεια και τη συναδελφικότητά του.

Το Δ.Σ. του ΠΣΑΤ τον αποχαιρετά με οδύνη και απευθύνει στους οικείους του τα πιο θερμά του συλλυπητήρια.

–Η νεκρώσιμος ακολουθία θα τελεστεί αύριο, Πέμπτη 6 Αυγούστου και ώρα 16:30 στον Ιερό Ναό Αγίου Τρύφωνος, στην Παλλήνη».

Στο μεταξύ, φόρο τιμής στον Τάσο Παπαχρήστου απέτισε μέσω Twitter ο Λευτέρης Αυγενάκης, ο οποίος εξέφρασε παράλληλα τα συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος. Ο υφυπουργός Αθλητισμού αναφέρει στη σχετική ανάρτηση στο λογαριασμό του, «Η απώλεια του Τάσου Παπαχρήστου αφήνει πιο φτωχή την αθλητική δημοσιογραφία & στερεί από τον ερασιτεχνικό μας αθλητισμό έναν σημαντικότατο υποστηρικτή. Η διάδοση των σπορ στη χώρα μας ήταν για δεκαετίες το καθημερινό μέλημα της πένας του. Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια του».