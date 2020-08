Οικονομία

Με αρνητικό επιτόκιο το 3μηνο έντοκο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ποσό άντλησε το ελληνικό Δημόσιο στη δημοπρασία εντόκων γραμματίων τρίμηνης διάρκειας.

Με αρνητική απόδοση η οποία διαμορφώθηκε στο -0,04% άντλησε σήμερα το ελληνικό Δημόσιο το ποσό των 812,5 εκατ. ευρώ στη δημοπρασία εντόκων γραμματίων τρίμηνης διάρκειας αποτυπώνοντας το ιδιαίτερα θετικό κλίμα που επικρατεί στις διεθνείς αγορές για τους τίτλους του ελληνικού Δημοσίου. Σημειώνεται ότι η απόδοση κατά την προηγούμενη δημοπρασία εντόκων αντίστοιχης διάρκειας είχε διαμορφωθεί στο 0,01%. Το ύψος των προσφορών στη σημερινή δημοπρασία υπερκάλυψε 2,22 φορές το δημοπρατούμενο ποσό και ανήλθε στα 1,390 δισ. ευρώ, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που ανακοίνωσε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους.