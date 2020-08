Οικονομία

Χατζηδάκης- Ταγαράς: Οι περιβαλλοντικές προκλήσεις των επόμενων μηνών

Ο Κωστής Χατζηδάκης υποδέχτηκε τον νέο υφυπουργό και ανέλυσε τις τέσσερις βασικές προκλήσεις στην περιβαλλοντική πολιτική που καλείται να αντιμετωπίσε η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ.

Τη βεβαιότητα ότι θα αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά και με ταχύτητα οι βασικές περιβαλλοντικές προκλήσεις, από κοινού με τον νέο υφυπουργό ΠΕΝ για θέματα Περιβάλλοντος Νίκο Ταγαρά, εξέφρασε ο υπουργός ΠΕΝ Κωστής Χατζηδάκης, παρουσία του συνόλου της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου.

Υποδεχόμενος, σήμερα, Τετάρτη, στο υπουργείο, τον κ. Ν. Ταγαρά, αμέσως μετά την ορκωμοσία του, ο Κωστής Χατζηδάκης ανέλυσε τις τέσσερις βασικές προκλήσεις στην περιβαλλοντική πολιτική που καλείται να αντιμετωπίσει το προσεχές διάστημα η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ.

Ειδικότερα, ως άμεση προτεραιότητα τίθεται η ολοκλήρωση, εντός δύο ετών, των δασικών χαρτών, καθώς όπως ανέφερε ο υπουργός, «δεν επιτρέπεται η χώρα να μην έχει δασολόγιο». Στόχος είναι επίσης η αποτελεσματική λειτουργία του ΟΦΥΠΕΚΑ, καθώς αύριο συνεδριάζει για πρώτη φορά ο Οργανισμός, με αντικείμενο, σε πρώτη φάση, την εκπόνηση των διαχειριστικών σχεδίων των προστατευόμενων περιοχών.

Επιπλέον, προτεραιότητα αποτελεί η προώθηση των δύο Προεδρικών Διαταγμάτων για την επιτάχυνση των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων, που αφορούν στους ιδιώτες αξιολογητές και επιθεωρητές. Ειδική αναφορά έκανε επίσης ο υπουργός ΠΕΝ στην ανάγκη αξιοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης σε σχέση με το περιβάλλον, καθώς το 30% των πόρων αναμένεται να διοχετευτούν προς αυτή την κατεύθυνση, ενώ συνολικά το 80% αυτού του προϋπολογισμού πρόκειται να το διαχειριστεί το ΥΠΕΝ.

«Πρέπει να καταβάλουμε όλοι μας μεγάλη προσπάθεια για την απορρόφηση αυτών των κονδυλίων», ανέφερε ο κ. Χατζηδάκης. Όπως είπε, «για πρώτη φορά θα έχουμε χρηματοδότηση των προστατευόμενων περιοχών και θα στηρίξουμε το περιβάλλον με έργα και όχι με λόγια». Πρόσθεσε δε, την προώθηση πρωτοβουλιών για τα ύδατα, τις αφαλατώσεις, την προστασία από πλημμύρες, αλλά και το εθνικό σχέδιο αναδασώσεων, το οποίο, στόχος είναι να χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο ανάκαμψης. «Είμαι βέβαιος ότι ο νέος υφυπουγός ΠΕΝ Νίκος Ταγαράς, θα αποδειχθεί καλός σκυταλοδρόμος για να προχωρήσουν οι αλλαγές που απαιτούνται», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Χατζηδάκης.

Από την πλευρά του, ο νέος υφυπουργός ΠΕΝ, Νίκος Ταγαράς, ο οποίος είχε διατελέσει και αναπληρωτής υπουργός ΠΕΝ για θέματα περιβάλλοντος για δέκα μήνες, την περίοδο 2014-2015, ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό για την εμπιστοσύνη του και εξέφρασε την χαρά και την τιμή του που επέστρεψε σε γνώριμο χώρο υπό τον υπουργό ΠΕΝ Κωστή Χατζηδάκη. «Στόχος η βιώσιμη ανάπτυξη με ταυτόχρονη προστασία του περιβάλλοντος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως τόνισε, «έχουμε να χειριστούμε πολλά ευαίσθητα θέματα, πολλές εκκρεμότητες του παρελθόντος και είμαστε έτοιμοι να πάρουμε γρήγορα αποφάσεις, με σχέδιο και αρχές για να προστατεύσουμε το περιβάλλον και να βρούμε την κρίσιμη ισορροπία ανάμεσα στο περιβάλλον και την ανάπτυξη».

Σύμφωνα με τον κ. Ταγαρά, «είμαστε εδώ για να συζητάμε με όλους και να καταλήγουμε στο καλύτερο αποτέλεσμα, να παίρνουμε αποφάσεις και να κλείνουμε εκκρεμότητες. Γνωρίζω τα αντικείμενα, ήρθα να συμπληρώσω την ικανή και άριστη ομάδα του ΥΠΕΝ, προκειμένου να ενωθούμε στον κοινό μας στόχο να λύσουμε κοινά προβλήματα».

«Είμαι υπέρ του διαλόγου, να ακούσουμε απόψεις και να διορθώσουμε τις δικές μας αν χρειάζεται» ανέφερε χαρακτηριστικά. Και καταλήγοντας επεσήμανε ότι «θα κάνουμε ό,τι καλύτερο για την προστασία του περιβάλλοντος και ταυτόχρονα τη στήριξη της κοινωνίας».

Τέλος, καλωσορίζοντας τον κ. Ταγαρά ο υφυπουργός ΠΕΝ για θέματα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος, Δ. Οικονόμου είπε, ότι ο νέος υφυπουργός κατά την παλαιότερη θητεία του «έκανε έργο που αντιστοιχούσε σε χρόνια, ενώ έχει αφήσει την σφραγίδα του στο υπουργείο», εκφράζοντας επίσης την ικανοποίησή του για την επικείμενη συνεργασία τους σε κοινά περιβαλλοντικά θέματα.