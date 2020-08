Κοινωνία

Εξαρθρώθηκαν δύο μίνι καζίνο (εικόνες)

Νέο “χτύπημα” κατά του παράνομου τζόγου κατέγραψε η Ελληνική Αστυνομία.

Νέο “χτύπημα” κατά του παράνομου τζόγου σημείωσε η Ελληνική Αστυνομία, η οποία εξάρθρωσε δύο καταστήματα παράνομων τυχερών παιγνίων στην Αττική.

Σε έφοδο που έκαναν οι αστυνομικοί της ΕΛ.ΑΣ., συνελήφθησαν δύο αλλοδαπές, προσωρινά υπεύθυνες των καταστημάτων και κατασχέθηκαν συνολικά 11 παιγνιομηχανήματα άνευ αδείας της αρμόδιας Αρχής, έξι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και χρηματικό ποσό.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, οι συλληφθείσες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Σε βάρος τους σχηματίστηκαν δικογραφίες για παράβαση της νομοθεσίας για τη ρύθμιση της αγοράς των παιγνίων, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων.