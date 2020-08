Κοινωνία

Μύκονος: Αυτοκίνητα και μηχανάκια “σαπάκια” σε εταιρείες ενοικιάσεων

Οι αστυνομικοί έκαναν ελέγχους σε άλλες τέσσερις εταιρείες ενοικιάσεως αυτοκινήτων, όπου διαπίστωσαν σωρεία σοβαρών παραβάσεων.

Λάστιχα σε άθλια κατάσταση, που δεν έχουν αλλαχθεί εδώ και χρόνια, αυτοκίνητα προβληματικά, δίκυκλα που κυκλοφορούσαν χωρίς να έχουν θεωρηθεί οι άδειες τους και άλλες σοβαρές παραβάσεις εντόπισαν στη Μύκονο, οι αστυνομικοί του κλιμακίου της Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (ΟΕΠΤΑ) της Τροχαίας Αττικής, που βρίσκεται στο νησί με εντολή του υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, κατά τους ελέγχους που πραγματοποίησαν και σήμερα.

Οι αστυνομικοί από το πρωί έκαναν ελέγχους σε άλλες τέσσερις εταιρείες ενοικιάσεως αυτοκινήτων, όπου διαπίστωσαν σωρεία σοβαρών παραβάσεων.

Ειδικότερα, βεβαιώθηκαν 42 παραβάσεις για φθαρμένα λάστιχα, 15 για αναθεώρητες άδειες κυκλοφορίας σε μοτοποδήλατα και τετράτροχα 50 κυβικών και μία για ΚΤΕΟ.

Επίσης βεβαιώθηκαν 4 παραβάσεις για ζώνη ασφαλείας και μία για τζιπ στο οποίο επέβαιναν παραπάνω επιβάτες από τους επιτρεπόμενους.

Στο πλαίσιο των ελέγχων αφαιρέθηκαν 41 άδειες κυκλοφορίας και 21 πινακίδες.

Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση και τις επόμενες μέρες.