Τσίπρας: Ο κ. Μητσοτάκης μετέτρεψε την υγειονομική επιτυχία των πολιτών σε φιάσκο

Ο Πρόεδρος τις ΣΥΡΙΖΑ δεν κρύβει την ανησυχία του για την νέα έξαρση της πανδημίας και κάνει λόγο για "αλλεπάλληλες παλινωδίες" της κυβέρνησης.

«Είναι σοκαριστικό το πώς κατάφερε ο κ. Μητσοτάκης μέσα σε τρεις μήνες να μετατρέψει την υγειονομική επιτυχία των πολιτών σε φιάσκο», αναφέρει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας, σχετικά με τις αποφάσεις της κυβέρνησης μετά την άρση του lockdown, σε συνέντευξη του στην ιστοσελίδα «iEidiseis.gr», το πρώτο σκέλος της οποίας θα δημοσιευθεί αύριο.

Σύμφωνα με την προαναγγελτική δημοσίευση της ιστοσελίδας για τη συνέντευξη, ο κ. Τσίπρας δεν κρύβει την ανησυχία του για την νέα έξαρση της πανδημίας, κάνει λόγο για «αλλεπάλληλες παλινωδίες και αντιφατικά μηνύματα της κυβέρνησης μετά την άρση του lockdown». Καταγγέλλει δε «τον παραγκωνισμό των ειδικών από τις αποφάσεις της κυβέρνησης, που οδήγησε σε κατακόρυφη αύξηση των κρουσμάτων», όπως αναφέρεται στην προαναγγελία.

Στο μέτωπο της οικονομίας κάνει λόγο για «κραυγαλέα αδυναμία» της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη «να βάλει φρένο στην οικονομική καταστροφή», εκφράζει την πεποίθησή του πως οι χαμένοι της κρίσης θα είναι πάλι οι εργαζόμενοι και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στηλιτεύοντας την «απροθυμία» της κυβέρνησης να στηρίξει εδώ και τέσσερις μήνες εργαζόμενους και επιχειρήσεις. Χαρακτηρίζει δε «βαθιά οπισθοδρομικές» τις προτάσεις της Επιτροπής Πισσαρίδη, υποστηρίζοντας πως δεν είναι κάτι άλλο από «προτάσεις που είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς στους τεχνοκράτες του ΔΝΤ».

Στη συνέντευξη του που θα δημοσιευθεί σε δύο σκέλη, αύριο και μεθαύριο, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης παίρνει θέση για τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, τους συσχετισμούς που διαμορφώνονται στην ΕΕ, την όξυνση της τουρκικής προκλητικότητας και την αντίδραση της Ελλάδας, ενώ «ξεδιπλώνει» τον οδικό χάρτη για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία.