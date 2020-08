Τεχνολογία - Επιστήμη

Αναβάθμιση του “112” – Με απόλυτη ακρίβεια ο γεωεντοπισμός όσων καλούν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αλλάζει στην Υπηρεσία Επικοινωνιών Εκτάκτου Ανάγκης.

Στο πλαίσιο της διαρκούς αναβάθμισης και βελτίωσης της Υπηρεσίας Επικοινωνιών Εκτάκτου Ανάγκης “112”, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τη Google και τους παρόχους κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα (Cosmote, Vodafone, Wind, Forthnet), προχώρησε στην υλοποίηση της υπηρεσίας Android Emergency Location Service (ELS) για κινητά με λειτουργικό σύστημα Android σε όλη την Ελλάδα.

Πρόκειται για μία υπηρεσία αυτόματου εντοπισμού της ακριβούς θέσης του καλούντος σε περιπτώσεις κλήσης του ενιαίου ευρωπαϊκού αριθμού έκτακτης ανάγκης “112” από έξυπνο κινητό τηλέφωνο. Ενεργοποιείται αυτόματα μόνο όταν ο πολίτης καλέσει το “112”. Για όσο διαρκεί η κλήση, η συσκευή ενεργοποιεί αυτόματα την υπηρεσία γεωεντοπισμού της και συλλέγει δεδομένα θέσης. Μόλις βρεθεί η θέση του κινητού με ικανή ακρίβεια, η πληροφορία αποστέλλεται άμεσα στο “112”.

Το ELS είναι μια συμπληρωματική υπηρεσία, η οποία στέλνει τη θέση του καλούντος απευθείας από έξυπνα κινητά Android στις υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης οποτεδήποτε ο χρήστης καλεί ή στέλνει SMS στο “112”, τον ευρωπαϊκό εκτάκτου ανάγκης. Ενεργοποιείται αυτόματα μόνο όταν ο χρήστης καλέσει ή στείλει μήνυμα στο “112”, και χρησιμοποιεί υπάρχουσες τεχνολογίες κινητής τηλεφωνίας (Wi-Fi, GPS, κεραίες κινητής τηλεφωνίας και αισθητήρες που υπάρχουν στα έξυπνα κινητά τηλέφωνα) προκειμένου να εντοπίσει τη θέση του καλούντος με μεγαλύτερη ακρίβεια τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους. Μέχρι στιγμής, ο εντοπισμός της θέσης του καλούντος το “112” από κινητά τηλέφωνα γινόταν με βάση την κεραία κινητής τηλεφωνίας, με αποτέλεσμα την κατά προσέγγιση εκτίμηση της θέσης του καλούντος στην ευρύτερη περιοχή κάλυψης από την κεραία.

Το ELS αποτελεί σημαντική αναβάθμιση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του “112”, επειδή επιτρέπει στις υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης (Ελληνική Αστυνομία, Πυροσβεστικό Σώμα, Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή) να φτάνουν ταχύτερα στον άνθρωπο που χρειάζεται επείγουσα βοήθεια. Η υπηρεσία μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε περιπτώσεις επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης ατόμων σε ορεινούς όγκους, σε απομονωμένες περιοχές, στην ύπαιθρο γενικότερα, αλλά και στη θάλασσα. Επιπλέον, η υπηρεσία αυτή βελτιώνει σημαντικά την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στις υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης, καθώς είναι πλέον εφικτός ο γρήγορος εντοπισμός της θέσης των συνανθρώπων μας που επικοινωνούν με το “112” μέσω SMS.

Ερωτήσεις – Απαντήσεις

Πώς λειτουργεί;

Το ELS ενεργοποιείται αυτόματα όταν και μόνο όταν ο χρήστης καλέσει ή στείλει SMS στο “112”. Όταν ενεργοποιηθεί, το ELS υπολογίζει τη θέση του καλούντος στη συσκευή και την αποστέλλει απευθείας στο Κέντρο Επικοινωνιών “112” μέσω SMS. Οι πρώτες δοκιμές που έγιναν στην Ελλάδα έδειξαν ότι η θέση του καλούντος εντοπίζεται με ακρίβεια καλύτερη των 100 μέτρων σε πάνω από το 90% των περιπτώσεων.

Ποιο είναι το κόστος της υπηρεσίας;

Μηδέν. Η υπηρεσία παρέχεται δωρεάν από τη Google, οι κλήσεις και τα SMS προς το “112” είναι δωρεάν, και τα SMS εντοπισμού θέσης που στέλνονται στο “112” όποτε ενεργοποιείται το ELS είναι δωρεάν.

Σε ποια τηλέφωνα λειτουργεί;

Η υπηρεσία λειτουργεί σε όλα τα κινητά τηλέφωνα που έχουν λειτουργικό Android (έκδοση 4.1 ή νεότερη) και έχουν σύνδεση οποιασδήποτε μορφής (συμβόλαιο, καρτοσυμβόλαιο, κάρτα κλπ.) με οποιονδήποτε πάροχο κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα, όταν βρίσκονται εντός του δικτύου του παρόχου τους και έχουν ξεκλειδώσει την κάρτα SIM του κινητού τους. Στο πλαίσιο της διαρκούς αναβάθμισης του “112” στη χώρα μας, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας εξετάζει τη δυνατότητα επέκτασης της λειτουργίας για χρήστες περιαγωγής.

Ποια είναι η νομική βάση της υπηρεσίας ELS;

Ο εντοπισμός της θέσης του καλούντος αποτελεί υποχρέωση όλων των Κρατών μελών της Ε.Ε. με βάση τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Οδηγία (ΕΕ) 2018/1972 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018). Το σχέδιο νόμου για τον Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, που ενσωματώνει στο ελληνικό δίκαιο την παραπάνω Οδηγία, τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Πώς υλοποιήθηκε στην Ελλάδα;

Η υπηρεσία ELS τέθηκε αρχικά σε πιλοτική λειτουργία στην μητροπολιτική περιοχή της Αθήνας (Περιφερειακές Ενότητες Βορείου, Κεντρικού, Νοτίου και Δυτικού Τομέα Αθηνών) το διάστημα από 20 Ιουνίου έως και 14 Ιουλίου. Κατά τη διάρκεια της πιλοτικής λειτουργίας, η απόδοση της υπηρεσίας αξιολογείτο διαρκώς από ομάδα εργασίας της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, της Google και των παρόχων κινητής τηλεφωνίας. Με την επιτυχή ολοκλήρωση της πιλοτικής λειτουργίας, η υπηρεσία ενεργοποιήθηκε σε όλη την Ελλάδα στις 15 Ιουλίου 2020.

Πώς γινόταν μέχρι στιγμής ο εντοπισμός της θέσης του καλούντος το “112”;

Από 1ης Ιανουαρίου 2020, ο εντοπισμός της θέσης του καλούντος γίνεται αυτόματα για όλες τις κλήσεις, αμέσως μόλις απαντήσει ο χειριστής. Για κλήση από δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, η θέση του καλούντος εντοπίζεται με βάση το σταθμό βάσης (κεραία) που εξυπηρέτησε την κλήση, ήτοι με ακρίβεια της τάξης των 500 μέτρων έως 40 χιλιομέτρων, ανάλογα με την πυκνότητα των δικτύων κινητής τηλεφωνίας.