Ηχηρό μήνυμα έστειλε ο Παναγιωτόπουλος στην τελετή καθέλκυσης της ΤΠΚ “7” (εικόνες)

Η νέα πυραυλάκατος αναμένεται να λάβει το όνομα του ήρωα των Ιμίων, Παναγιώτη Βλαχάκου.

Την ανάγκη ενίσχυσης των Ενόπλων Δυνάμεων και ειδικότερα του Στόλου, επισήμανε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Παναγιωτόπουλος, στην ομιλία του με την ευκαιρία της τελετής καθέλκυσης της πυραυλακάτου υπ’ αριθμόν “7”, που πραγματοποιήθηκε τις εγκαταστάσεις των Ναυπηγείων Ελευσίνας.

Ο κ. Παναγιωτόπουλος ανέφερε χαρακτηριστικά: «Αυτή είναι η εποχή που οι Ένοπλες Δυνάμεις πρέπει να ενισχυθούν κι ο καθένας μας πρέπει να κάνει αυτό που μπορεί, απ' όπου μπορεί, για να ενισχύσει τις Ένοπλες Δυνάμεις που εξασφαλίζουν ότι αυτή η χώρα δεν απειλείται από πουθενά». Διεμήνυσε δε, ότι «όποιος τολμά να εκστομίσει απειλές, θα βρει απέναντί του την ποιότητα και τη δύναμη των Ενόπλων Δυνάμεων σε μέσα και σε ανθρώπους».

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας ευχαρίστησε τους εργαζομένους για τις προσπάθειές τους να ολοκληρωθούν οι εργασίες ναυπήγησης και καθέλκυσης των πυραυλακάτων υπ’ αριθμόν “6” και “7”, ενώ αναφέρθηκε αναλυτικώς στις συντονισμένες προσπάθειες της κυβέρνησης για την ανασυγκρότηση της ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας και ειδικά των Ναυπηγείων Ελευσίνας, σε σύντομο διάστημα. «Οι επενδυτικές πρωτοβουλίες είναι πάντα ευπρόσδεκτες, αρκεί να γίνονται με τις σωστές προϋποθέσεις, με τις προσήκουσες διαδικασίες και πάντα στο φως με το εργατικό προσωπικό που έχει δικαίωμα να αγωνιά περισσότερο από όλους, περισσότερο κι από μας αλλά και από όλους, ότι αυτό είναι για ένα καλύτερο μέλλον. Νομίζω αυτές οι προϋποθέσεις εκπληρώθηκαν», σχολίασε.

Από την πλευρά του, ο Υπουργός Ανάπτυξης, Άδωνις Γεωργιάδης, υπογράμμισε ότι τα Ναυπηγεία Ελευσίνας περνούν σε μια νέα εποχή που θα τη χαρακτηρίζει η ακμή, η τακτοποίηση των δεδουλευμένων των εργαζομένων σ’ αυτά, τα οποία και θα αποτελέσουν βασικό κρίκο στην αλυσίδα της εγχώριας ναυπηγικής βιομηχανίας. Εξέφρασε την ελπίδα πως η νέα εποχή των ναυπηγείων θα δώσει τη δυνατότητα στο Πολεμικό Ναυτικό να έχει και πάλι αξιόπλοα σκάφη, φτιαγμένα από ελληνικά χέρια, τιμώντας την ναυτική παράδοση μας. Ο κ. Γεωργιάδης απέδωσε τα εύσημα στις Ένοπλες Δυνάμεις για την άμεση κινητοποίησή τους απέναντι στην πρόσφατη προκλητική στάση της Τουρκίας.

Στην τελετή καθέλκυσης της ΤΠΚ “7”, η οποία αναμένεται να λάβει το όνομα του ήρωα των Ιμίων, Παναγιώτη Βλαχάκου, παραβρέθηκαν επίσης ο νέος αναπληρωτής Υπουργός Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ, Νίκος Παπαθανάσης, ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Αλκιβιάδης Στεφανής, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, ο Αρχηγός ΓΕΝ, αντιναύαρχος Στυλιανός Πετράκης και ο γενικός γραμματέας Αντώνης Οικονόμου. Παρόντες ήταν επίσης ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου ΟΝΕΧ, Πάνος Ξενοκώστας, παράγοντες της ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας, και οι εργαζόμενοι στα ναυπηγεία.