Φραγκογιάννης στον ΑΝΤ1: η Ελλάδα ήταν η πρώτη χώρα που έστειλε διασώστες στη Βηρυτό (βίντεο)

Ο Υφυπουργός Εξωτερικών περιγράφει τις “εικόνες Αποκάλυψης” που αντίκρισε στην πρωτεύουσα του Λιβάνου.

Ο Υφυπουργός Εξωτερικών περιέγραψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και την Ρίτσα Μπιζόγλη, τις “εικόνες Αποκάλυψης” που αντίκρισε στην πρωτεύουσα του Λιβάνου, καθώς συνόδευσε τους 12 Έλληνες διασώστες της ΕΜΑΚ που βρίσκονται ήδη στην Βηρυτό.



Ο κ. Φραγκογιάννης έκανε λόγο για καταστροφική εικόνα που αντικρίζει κανείς στην περιοχή, καθώς υπάρχουν ισοπεδωμένα κτίρια παντού.



Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, όπως είπε, έχουν τραυματιστεί πέντε Έλληνες εκ των οποίων οι δυο είναι σε σοβαρή κατάσταση, ενώ μια Ελληνολιβανέζα είναι νεκρή.

Ο υφυπουργός Εξωτερικών συναντήθηκε με τους πολιτικούς ηγέτες της χώρας, ενώ τόνισε ότι οι Έλληνες διασώστες έχουν πιάσει δουλειά στον τόπο της καταστροφής προκειμένου να βοηθήσουν.

Σύμφωνα με τον κ. Φραγκογιάννη, η περιοχή θα χρειαστεί μεγαλύτερη βοήθεια. Όπως είπε, έχουν καταστραφεί τέσσερα νοσοκομεία της πόλης, ενώ τουλάχιστον 10.000 άνθρωποι έχουν μείνει χωρίς στέγη.

Τέλος, ο υφυπουργός Εξωτερικών είπε ότι η Ελλάδα θα σταθεί δίπλα στον Λίβανο, ενώ τόνισε ότι οι διπλωματικές μας Αρχές είναι κοντά στους Έλληνες που ζουν εκεί.

Τηλεφωνική επικοινωνία Παναγιωτόπουλου με την Λιβανέζα ομόλογό του

O Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Νικόλαος Παναγιωτόπουλος είχε τηλεφωνική επικοινωνία με την Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Άμυνας του Λιβάνου κ. Ζεϊνά Ακάρ. Ο Έλληνας Υπουργός εξέφρασε την αμέριστη συμπαράσταση και αλληλεγγύη του προς τον λαό του Λιβάνου και τις Λιβανικές Ένοπλες Δυνάμεις. Διαβεβαίωσε τη Λιβανέζα ομόλογό του ότι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας θα συνεισφέρει με κάθε δυνατό τρόπο στις προσπάθειες της Ελληνικής Κυβέρνησης, να έλθει αρωγός στο Λίβανο και τον δοκιμαζόμενο λαό του, για την αντιμετώπιση των συνεπειών που προκάλεσαν οι φονικές εκρήξεις στο λιμένα της Βυρητού.