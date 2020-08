Κόσμος

Έλληνες περιγράφουν στον ΑΝΤ1 το χάος από τις εκρήξεις στη Βηρυτό (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μία Ελληνίδα σκοτώθηκε, πέντε Έλληνες τραυματίστηκαν. Συγκλονίζει βίντεο-ντοκουμέντο από τον Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου.