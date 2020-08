Κόσμος

Ο ΑΝΤ1 στη Βηρυτό: Σοκ και δέος από την έκταση της καταστροφής (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο ελληνικής καταγωγής δημοσιογράφος, Τζορτζ Ιντ, μεταφέρει τις τελευταίες εξελίξεις από την “βομβαρδισμένη” περιοχή.