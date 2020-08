Κόσμος

Μεγάλη φωτιά σε αγορά τροφίμων στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (εικόνες)

Ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής έσπευσε στο σημείο και κατέφερε να θέσει την φωτιά υπό έλεγχο.

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε στο εμιράτο του Ατζμάν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Al Khaleej» η πυρκαγιά ξέσπασε σε αγορά στη βιομηχανική ζώνη του Εμιράτου του Ατζμάν στα βορειοανατολικά ΗΑΕ.



Ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής έσπευσε στο σημείο και κατέφερε να θέσει την φωτιά υπό έλεγχο.



Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα,ούτε για τα αίτια της πυρκαγιάς.

Watch: Footage shows the extent of an ongoing fire that broke out in a market in the #UAE emirate of #Ajman, according to a video circulating on social media.https://t.co/D7qWLu2oTQ pic.twitter.com/Heel2gQxgb — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) August 5, 2020