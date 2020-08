Πολιτική

Κορονοϊός: Με βίντεο η απάντηση της ΚΝΕ στο μήνυμα Μητσοτάκη

Κάνει λόγο για αντιφάσεις και παλινωδίες στη διαχείριση της πανδημίας από την Κυβέρνηση.

«Οι τεράστιες αντιφάσεις και παλινωδίες στη διαχείριση της πανδημίας από την κυβέρνηση… βγάζουν μάτι!», υποστηρίζει η ΚΝΕ, συμπληρώνοντας πως «επιβεβαιώνουν για ακόμη μια φορά ότι το απόλυτο κριτήριο για τη διαχείριση της πανδημίας είναι το πώς θα προστατευτεί η κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων, ιδιαίτερα στον τουριστικό και μεταφορικό τομέα».

«Θα μας βρουν απέναντί τους! Δυναμώνουμε τον αγώνα για μέτρα προστασίας της ζωής μας», αναφέρει η ΚΝΕ στην… απάντησή της στο μήνυμα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, την οποία συνοδεύει με το παρακάτω σποτ.