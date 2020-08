Υγεία - Περιβάλλον

ΠΟΥ προς νέους: “Πρέπει πραγματικά να πάτε σε πάρτι;”

Έκκληση από αξιωματούχους του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας προς τους νέους, για να χαλιναγωγήσουν το ένστικτό τους για διασκέδαση.

Οι νέοι πρέπει να χαλιναγωγήσουν το ένστικτό τους για διασκέδαση προκειμένου να βοηθήσουν να αποτραπεί το ενδεχόμενο νέων εξάρσεων της νόσου COVID-19, ανέφεραν σήμερα σε έκκλησή τους αξιωματούχοι του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ).

Έχοντας κουραστεί από τα lockdown και λαχταρώντας να απολαύσουν το καλοκαίρι στο βόρειο ημισφαίριο, οι νέοι σε ορισμένες χώρες συμβάλλουν στην έξαρση της πανδημίας, καθώς συνωστίζονται σε πάρτι, μπάρμπεκιου και διακοπές.

Ακόμα και στη Γενεύη, όπου εδρεύει ο ΠΟΥ, τα κλαμπ και τα καμπαρέ έκλεισαν την περασμένη εβδομάδα, μετά τις ενδείξεις ότι σχεδόν τα μισά από τα νέα κρούσματα προέρχονταν από εκεί.

«Οι νεότεροι πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι έχουν ευθύνη», είπε ο επικεφαλής εκτάκτων καταστάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και πατέρας τριών παιδιών Μάικ Ράιαν κατά τη διάρκεια διαδικτυακής συζήτησης.

«Ρωτήστε τους εαυτούς σας: πρέπει πραγματικά να πάω σε αυτό το πάρτι;».

Ο Ράιαν επισήμανε ότι οι νέοι είναι συχνά επιφυλακτικοί στο να δώσουν λεπτομέρειες ή να αποκαλύψουν ονόματα φίλων τους για την ιχνηλάτηση των επαφών τους.

«Είναι σκληρό, όμως αυτό χρειάζεται για να σταματήσουμε τον ιό», συμπλήρωσε.

Όπως γράφουν ελβετικές εφημερίδες, σε ένα νυχτερινό κέντρο στη Ζυρίχη απ’ όπου προέκυψαν κρούσματα πρόσφατα, οι θαμώνες έδωσαν ψεύτικα ονόματα, μεταξύ άλλων «Ντόναλντ Ντακ».

Εκτός του να μειώσουν τους κινδύνους για άλλους, η επιδημιολόγος του ΠΟΥ Μαρία Βαν Κέρκχοβ σημείωσε πως οι νέοι πρέπει να είναι προσεκτικοί, καθώς ακόμα και μια ηπιότερη εκδοχή της νόσου ενδέχεται να έχει μακροχρόνιες επιπτώσεις.