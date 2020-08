Κόσμος

Πέθανε μέσα στην Αγία Σοφία ο μουεζίνης Οσμάν Ασλάν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Ασλάν υπηρετούσε στην Αγία Σοφία εθελοντικά, από την πρώτη ημέρα της μετατροπής της σε τζαμί.

Αίσθηση προκαλεί η είδηση ότι ο μουεζίνης Οσμάν Ασλάν πέθανε ξαφνικά μέσα στην Αγία Σοφία από καρδιακή προσβολή, την Κυριακή.



Ο θάνατός του ήρθε λίγες ημέρες μετά τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί και της μουσουλμανικής προσευχής που συντελέστηκε εκεί, έπειτα από δεκαετίες.



Ο Ασλάν υπηρετούσε στην Αγία Σοφία από την πρώτη ημέρα της μετατροπής της σε τζαμί και μάλιστα εθελοντικά, για να ενημερώνει τους Μουσουλμάνους σχετικά με τα μέτρα του κορονοϊού μέσα στον ναό.

Ayasofya-i Kebir Camii Serifi'nde gonullu rehberlik hizmeti s?ras?nda gecirdigi kalp krizi nedeniyle vefat eden Kag?thane Ilcemiz Uhud Camii Muezzin-Kayy?m'? Osman Aslan'a Allah'tan rahmet, ailesi ve yak?nlar?na bassagl?g? diliyoruz. pic.twitter.com/kfj7OiPTAF — TC Istanbul Valiligi (@TC_istanbul) August 4, 2020