Αθλητικά

Ολυμπιακός - Μαρτίνς: Περήφανοι για το όνομά μας στην Ευρώπη

Τι είπε στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ένα 24ωρο πριν από τη μεγάλη ρεβάνς με τη Γουλβς στο «Μολινό» για τους «16» του Europa League.

Υπερήφανος για την εφετινή πορεία του Ολυμπιακού στην Ευρώπη, δήλωσε ο προπονητής των «ερυθρολεύκων», Πέδρο Μαρτίνς στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ένα 24ωρο πριν από τη μεγάλη ρεβάνς με τη Γουλβς στο «Μολινό» για τους «16» του Europa League.

Ο Πορτογάλος τεχνικός τόνισε πως η ομάδα του είναι έτοιμη ψυχικά και αγωνιστικά για τη μεγάλη μάχη με την αγγλική ομάδα και υπογράμμισε πως άπαντες κατανοούν τη σημασία που έχει το συγκεκριμένο ματς για όλο τον οργανισμό του Ολυμπιακού.

«Η ομάδα μας έχει υψηλό κίνητρο για αύριο. Είμαι πολύ ευχαριστημένος απ' όσα έχω δει. Είμαστε πολύ δυνατοί και ανυπομονούμε για το ματς. Αύριο είναι μία ευκαιρία να συνεχίσουμε στην Ευρώπη. Ξέρουμε τη σημασία του αγώνα, είναι πολύ σημαντικό παιχνίδι και για την ιστορία του συλλόγου αλλά και για τους παίκτες ξεχωριστά, για τις καριέρες του, Είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τον αντίπαλο σε αυτό το πολύ σημαντικό παιχνίδι. Είμαστε καλά προετοιμασμένοι και είναι μια ευκαιρία για να προχωρήσουμε ακόμη πιο πέρα στη διοργάνωση».

Ερωτηθείς για το αν θα υπάρξουν πολλές διαφορές σε σχέση με το πρώτο ματς του Μαρτίου, ο Μαρτίνς τόνισε: «Όχι, δεν νομίζω ότι θα δούμε πολλές διαφορές σε σχέση με το πρώτο ματς. Η Γουλβς εδώ και 3 χρόνια έχει ένα σταθερό στυλ, ξέρουμε καλά πώς παίζει και τι να περιμένουμε. Έτσι και ο αντίπαλος προπονητής ξέρει καλά τον Ολυμπιακό. Νομίζω δεν θα υπάρξουν εκπλήξεις αν και φυσικά κάθε ομάδα έχει τη στρατηγική της. Εμείς έχουμε έτοιμο το πλάνο μας και θα προσπαθήσουμε να το ακολουθήσουμε όσο πιο καλά μπορούμε για να βγούμε νικητές».

Σε ό,τι αφορά τις δύσκολες συνθήκες μετά την πανδημία του κορονοϊού, αλλά και το γεγονός ότι δεν έγινε ο τελικός του Κυπέλλου, ο προπονητής του Ολυμπιακού απάντησε: «Δεν μου αρέσει να παραπονιέμαι. Μου αρέσει να βρίσκω λύσεις. Η πανδημία δημιούργησε πρόβλημα σε όλη την κοινωνία, όχι μόνο σε εμάς και το ποδόσφαιρο. Παρόλο που σίγουρα υπάρχει κούραση από τη διάρκεια της σεζόν, κάτι που ισχύει για όλες τις ομάδες, εγώ βλέπω μια ομάδα συγκεντρωμένη, με θέληση, κίνητρο και επιθυμία, μια ομάδα πρόθυμη να χτίσει και να δημιουργήσει καινούργια πράγματα. Νομίζω πως το πιο ανησυχητικό ήταν ότι ήμασταν κλεισμένοι στα σπίτια μας για 2 μήνες. Τώρα έστω και με περιορισμούς μπορούμε να κάνουμε αυτό που αγαπάμε».

Για τον Μπόμπι Αλέν, ο οποίος θα κληθεί να αντικαταστήσει τον Ζοσέ Σα κάτω από τα γκολπόστ του Ολυμπιακού, ο Μάρτινς εμφανίστηκε σίγουρος: «Είναι πολύ καλά. Είναι πολύ καλός τερματοφύλακας. Ανάγκασαν με τον Τζολάκη, τον Σα να δουλέψει περισσότερο. Αυτήν την στιγμή είναι έτοιμος, συγκεντρωμένος και περιμένουμε πως θα ανταπεξέλθει».

Σε ό,τι αφορά την έως τώρα πορεία της Γουλβς, ο Μαρτίνς είπε πως: «Όλος ο κόσμος ξέρει για την υπέροχη πορεία της Γουλβς. Θα αντιμετωπίσουμε μία ομάδα κυνική, με ποιότητα και επίπεδο. Από την άλλη είμαστε ο Ολυμπιακός. Μία πολύ καλή ομάδα και το είδε αυτός ο αντίπαλός μας στο πρώτο ματς. Αύριο περιμένουμε έναν πολύ καλό αγώνα με υψηλό κίνητρο. Όλες οι ομάδες στο Europa έχουν φέρει πολύ καλά αποτελέσματα. Το επίπεδο είναι πολύ υψηλό. Οποιαδήποτε από τις ομάδες αυτές μπορούν να προκριθούν και εμείς είμαστε μέσα σε αυτές».

Τέλος, μίλησε για την εφετινή πορεία των «ερυθρολεύκων» στην Ευρώπη και την ευκαιρία που έχουν μπροστά τους: «Ο Ολυμπιακός έχει κάνει μία πολύ καλή πορεία στην Ευρώπη. Έχουμε αποκαταστήσει την φήμη μας, το όνομά μας και έχουμε κάνει τον κόσμο μας περήφανο. Είναι το πιο μεγάλο επίτευγμα για την ομάδα να έχει τόσο καλό όνομα και είμαστε πολύ περήφανοι».