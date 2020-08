Κοινωνία

Κακοκαιρία “Θάλεια”: 9900 κεραυνοί στην Βορειοδυτική Ελλάδα

Βροχές και καταιγίδες σημειώθηκαν κυρίως στο Ιόνιο, στη Μακεδονία, στην Ήπειρο και στη Θεσσαλία.

Στη Βορειοδυτική Ελλάδα καταγράφηκαν 9900 κεραυνοί από το σύστημα «ΖΕΥΣ» του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών έως το απόγευμα της Τετάρτης 5 Αυγούστου, όπως φαίνεται και στο χάρτη που ακολουθεί.



Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά την πρώτη ημέρα της «Θάλειας» στον μετεωρολογικό σταθμό της Κέρκυρας καταγράφηκαν 70.8 χιλιοστά βροχής, με τα 69 από αυτά σε περίπου 90 λεπτά.