Κοινωνία

Κεραυνός “έκοψε στα δύο” τη σιδηροδρομική γραμμή

Εγκλωβίστηκαν αμαξοστοιχίες του ΟΣΕ. Ταλαιπωρία για τους επιβάτες.

Ένας από τους χιλιάδες κεραυνούς, συνεπακόλουθο του κύματος κακοκαιρίας που σαρώνει τη βορειοδυτική Ελλάδα, “έκοψε στα δύο” τη σιδηροδρομική γραμμή ανάμεσα στο Αιγίνιο Πιερίας και τον Ευαγγελισμό Τεμπών.

Εξαιτίας της διακοπής στην ηλεκτροδότηση, διακόπηκε η κυκλοφορία αμαξοστοιχιών του ΟΣΕ στο συγκεκριμένο σημείο.

Τέσσερις αμαξοστοιχίες - τρεις επιβατικές και μία εμπορική - “εγκλωβίστηκαν” και ο ΟΣΕ βρίσκεται σε επικοινωνία με τη ΔΕΗ προκειμένου να δοθεί ρεύμα από άλλον υποσταθμό.