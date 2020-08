Life

Η εξομολόγηση της Μισέλ Ομπάμα: Πάσχω από ελαφρά κατάθλιψη

Πως την επηρεάζουν η πανδημία Covid-19, οι μάχες για φυλετική δικαιοσύνη στη χώρα της, αλλά και η «υποκρισία» της διοίκησης Τραμπ.

Η πρώην Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ Μισέλ Ομπάμα είπε σήμερα πως πάσχει από «ελαφρά κατάθλιψη» εξαιτίας της καραντίνας για την πανδημία Covid-19 και τις μάχες για φυλετική δικαιοσύνη στη χώρα της, αλλά και εξαιτίας της «υποκρισίας» της διοίκησης Τραμπ.

Η σύζυγος του πρώην προέδρου Μπαράκ Ομπάμα έκανε τις δηλώσεις αυτές στο τελευταίο κατά σειρά επεισόδιο των podcast της, που προβλήθηκε σήμερα στο Spotify.

«Ξυπνάω μέσα στη νύχτα, διότι κάτι με ανησυχεί ή γιατί αισθάνομαι ένα βάρος», εξήγησε η ίδια. «Προσπάθησα να κάνω αθλήματα, όμως υπήρξαν περίοδοι κατά τη διάρκεια αυτής της καραντίνας που απλά δεν είχα την ψυχική δύναμη». Η 56χρονη Μισέλ Ομπάμα αποκάλυψε, επίσης, ότι «είχε τα συναισθηματικά πάνω και κάτω της που όλος ο κόσμος νιώθει». Στιγμές «κατά τις οποίες δεν αναγνωρίζεις τον εαυτό σου».

«Δεν είναι μια εποχή κατά την οποία ανθίζουμε πνευματικά», συμπλήρωσε. «Γνωρίζω ότι περνάω μια μορφή ελαφράς κατάθλιψης». «Όχι μονάχα λόγω της καραντίνας, αλλά επίσης λόγω των φυλετικών μαχών. Και το να βλέπει κανείς αυτή τη διοίκηση, την υποκρισία της, μέρα με την ημέρα, είναι αποκαρδιωτικό».

Οι ΗΠΑ υπήρξαν τους τελευταίους μήνες θέατρο πρωτόγνωρων αντιρατσιστικών διαδηλώσεων, τις οποίες προκάλεσε ο θάνατος του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ στα τέλη Μαΐου από έναν λευκό αστυνομικό.

Επιπλέον, η πρώην Πρώτη Κυρία είπε στο podcast της ότι είναι «εξαντλητικό» να «ξυπνάς και να βλέπεις μια ακόμη νέα ιστορία για έναν μαύρο... που δέχθηκε απάνθρωπη συμπεριφορά, τραυματίστηκε ή κατηγορήθηκε εσφαλμένα για κάποιον».

«Και αυτό οδηγεί σε ένα βάρος που δεν έχω αισθανθεί καμία στιγμή στη ζωή μου».

«Βρισκόμαστε σε μια μοναδική στιγμή της ιστορίας μας».

«Διανύουμε κάτι που κανείς δεν το έχει ζήσει στη ζωή του».