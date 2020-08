Αθλητικά

Ολυμπιακός: πανέτοιμος για την πρόκριση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Προβάδισμα Ραντζέλοβιτς έναντι του Μασούρα για μια θέση στα «φτερά» της επίθεσης. Δείτε την πιθανή ενδεκάδα.

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε χωρίς (άλλα) προβλήματα, με μία σχετικά «χαλαρή» προπόνηση το βράδυ της Τετάρτης (5/8) στο «Μολινό», την προετοιμασία του για την αποψινή (Πέμπτη 6/8) μεγάλη ρεβάνς με τη Γουλβς για τους «16» του Europa League και πλέον μετράει αντίστροφα, για το μεγαλύτερο παιχνίδι του στα Κύπελλα Ευρώπης τα τελευταία χρόνια.

Το 1-1 τον περασμένο Μάρτιο στο «Γ. Καραϊσκάκης», πριν από το ξέσπασμα της πανδημίας του κορονοϊού, δίνει ένα μικρό προβάδισμα στην αγγλική ομάδα, όμως απ’ την άλλη ουδείς δικαιούται να «ξεγράφει» τον εφετινό Ολυμπιακό. Κάτι που απέδειξαν οι «ερυθρόλευκοι» και στους «32» με την επική πρόκριση επί της Άρσεναλ στο «Emirates».

Ο Πέδρο Μαρτίνς δεν αναμένεται να κάνει... εκπλήξεις στην ενδεκάδα των πρωταθλητών Ελλάδας. Και θα «πατήσει» στη γνωστή «συνταγή» του 4-3-3, που οδήγησε τον Ολυμπιακό μέχρι εδώ. Ένα... βήμα από τα προημιτελικά του Europa League και το Final-8 που θα πραγματοποιηθεί από 10 έως 21 Αυγούστου σε τέσσερα γήπεδα της Γερμανίας.

Η απουσία του -μεγάλου άτυχου- Ζοσέ Σα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που καλείται να αντιμετωπίσει ο προπονητής του Ολυμπιακού, όμως άπαντες στους «ερυθρόλευκους» περιβάλλουν με απόλυτη εμπιστοσύνη τον Μπόμπι Αλέν, που θα κληθεί να αντικαταστήσει τον Πορτογάλο γκολκίπερ κάτω από τα γκολπόστ των Πειραιωτών.

Στο κέντρο της άμυνας οι Σισέ και Μπα θα αποτελέσουν το κεντρικό αμυντικό δίδυμο (θα απουσιάσει ο τιμωρημένος Σεμέδο), ενώ ο Ελαμπντελαουί αναμένεται να είναι έτοιμος (μετά το μικροπρόβλημα που αντιμετώπισε τις προηγούμενες μέρες) και θα καλύψει το δεξιό άκρο, με τον Τσιμίκα να παίρνει θέση στο αριστερό.

Στον άξονα της μεσαίας γραμμής, η τριάδα των Γκιλιέρμε, Μπουχαλάκη, Καμαρά θα αναλάβει εκ νέου όλη τη... βρώμικη δουλειά, ενώ στα «φτερά» της επίθεσης ο Ραντζέλοβιτς έχει προβάδισμα έναντι του Μασούρα για τη μία θέση, δεδομένου ότι η άλλη θα καλυφθεί από τον Βαλμπουενά. Τέλος, στην κορυφή της επίθεσης αναμένεται να ξεκινήσει ο πρώτος σκόρερ του εφετινού Ολυμπιακού, Γιουζέφ Ελ-Αραμπί, με τον Χασάν να μένει στον πάγκο και να είναι έτοιμος ανά... πάσα στιγμή εφόσον χρειαστεί.

Την αποστολή των «ερυθρολεύκων» συμπληρώνουν οι: Τζολάκης, Καραργύρης, Μαρτίνης, Καφού, Φορτούνης, Γκασπάρ, Χασάν, Λοβέρα, Μασούρας, Παπαδόπουλος, Σουρλής, Τοροσίδης, Ξενιτίδης. Μαζί με την ομάδα ταξίδεψε κανονικά στην Αγγλία και ο Σεμέδο, ευελπιστώντας πως ο Ολυμπιακός θα πάρει τη μεγάλη πρόκριση για να τον ακολουθήσει στα γερμανικά γήπεδα για το Final-8.