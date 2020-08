Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – ΗΠΑ: αυξήθηκε και πάλι ο ημερήσιος αριθμός των θυμάτων

Δεν έχω την παραμικρή αμφιβολία ότι ο ιός θα εξαφανιστεί, δηλώνει ο Τραμπ, την ώρα που στις ΗΠΑ καταγράφηκαν περισσότερα από 53.000 κρούσματα σε μια μέρα.

Οι ΗΠΑ κατέγραψαν κατά τη διάρκεια των προηγούμενων 24 ωρών 1.262 νέους θανάτους εξαιτίας της COVID-19, σύμφωνα με την καταμέτρηση του πανεπιστημίου Τζονς Χόπκινς μέχρι χθες Τετάρτη στις 20:30 (τοπική ώρα· 03:30 σήμερα Πέμπτη ώρα Ελλάδας).

Ο ημερήσιος απολογισμός αυτός, παρόμοιος με εκείνον της προηγουμένης, αυξάνει σε σχεδόν 158.000 το σύνολο των νεκρών που θρηνεί η ισχυρότερη οικονομική δύναμη του κόσμου από την έναρξη της πανδημίας του νέου κορονοϊού, που έκανε την εμφάνισή του τον Δεκέμβριο στην Κίνα.

Τις προηγούμενες 24 ώρες καταγράφηκαν επίσης 53.158 νέα κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2, με το σύνολό τους να ανέρχεται πλέον σε 4,82 εκατομμύρια, κατά τα δεδομένα της σχολής ιατρικής αυτής με έδρα τη Βαλτιμόρη.

Οι ΗΠΑ είναι η χώρα η οποία υφίσταται μακράν το βαρύτερο πλήγμα στον κόσμο εξαιτίας της πανδημίας, μολαταύτα ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, που επιμένει να εμφανίζεται αποφασιστικά αισιόδοξος, επανέλαβε χθες την πρόβλεψή του πως ο ιός θα «εξαφανιστεί» από την αμερικανική επικράτεια.

«Δεν έχω την παραμικρή αμφιβολία (...), θα εξαφανιστεί», επέμεινε ο μεγιστάνας κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στον Λευκό Οίκο για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Ο Τραμπ αποφάσισε να ξαναρχίσει να παραχωρεί σχεδόν καθημερινά συνεντεύξεις για την πορεία της πανδημίας μετά την αναζωπύρωσή της περί τα τέλη Ιουνίου σε πολιτείες στον Νότο και στη Δύση.

Μόνο σε μία από αυτές, τη Φλόριντα, έχουν πλέον διαγνωστεί πάνω από μισό εκατομμύρια κρούσματα από την έναρξη της κρίσης.

Οι υγειονομικές αρχές της τουριστικής πολιτείας των 21 εκατομμυρίων κατοίκων ανακοίνωσαν χθες Τετάρτη μείωση του ημερήσιου αριθμού κρουσμάτων μόλυνσης.

Ωστόσο, η επιβράδυνση αυτή εν μέρει τουλάχιστον οφειλόταν στο κλείσιμο την περασμένη εβδομάδα διαγνωστικών κέντρων προληπτικά, καθώς πλησίαζε τις ακτές της η τροπική καταιγίδα Ησαΐας.

Η Αριζόνα (δυτικά) είναι ανάμεσα στις πολιτείες που πλήττονται περισσότερο το τρέχον διάστημα.

Πάνω από 500 κρατούμενοι σε φυλακή της πόλης Τουσόν — χονδρικά ο μισός πληθυσμός των εγκλείστων — διαγνώστηκε πως έχουν προσβληθεί, ανακοίνωσαν οι τοπικές σωφρονιστικές αρχές.