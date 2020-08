Κόσμος

Πρόεδρος ελληνικής κοινότητας Λιβάνου στον ΑΝΤ1: έτσι ζήσαμε την τραγωδία στη Βηρυτό (βίντεο)

Δυο Ελληνίδες που ζουν στο Λίβανο, περιέγραψαν στον ΑΝΤ1, τις δραματικές στιγμές και τον τραυματισμό τους από τις εκρήξεις.