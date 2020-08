Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Βραζιλία: κανένα σημάδι ύφεσης της πανδημίας

Περισσότεροι από 1.400 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τις τελευταίες 24 ώρες.

Το υπουργείο Υγείας της Βραζιλίας ανακοίνωσε χθες Τετάρτη ότι τις προηγούμενες 24 ώρες κατέγραψε άλλους 1.437 θανάτους εξαιτίας της COVID-19 και 57.152 περιπτώσεις μόλυνσης από τον SARS-CoV-2.

Ο επίσημος απολογισμός της πανδημίας του κορονοϊού στη Βραζιλία πλέον ανέρχεται σε 97.256 νεκρούς, ενώ ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν προσβληθεί είναι τουλάχιστον 2.859.073 στη γιγαντιαία χώρα της Λατινικής Αμερικής η οποία υφίσταται το δεύτερο βαρύτερο πλήγμα στον κόσμο, πίσω μόνο από τις ΗΠΑ.