Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Μεξικό: εφιαλτικές διαστάσεις λαμβάνει η πανδημία

Οι νεκροί από την πανδημία του κορονοϊού στο Μεξικό, είναι πλέον μια ανάσα από τις 50.000.

Το υπουργείο Υγείας του Μεξικού ανακοίνωσε χθες Τετάρτη ότι τις προηγούμενες 24 ώρες κατέγραψε άλλους 829 θανάτους εξαιτίας της COVID-19 και ακόμη 6.139 επιβεβαιωμένα κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2.

Ο επίσημος απολογισμός στη χώρα η οποία θρηνεί τον τρίτο υψηλότερο αριθμό θυμάτων εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού στον πλανήτη έφθασε έτσι τους 49.698 νεκρούς επί συνόλου 456.100 ανθρώπων που έχει διαγνωστεί πως προσβλήθηκαν.

Η μεξικανική κυβέρνηση αναγνωρίζει ότι οι μολύνσεις είναι πιθανόν πολύ περισσότερες στην πραγματικότητα από αυτές που έχουν επιβεβαιωθεί με εργαστηριακές εξετάσεις.