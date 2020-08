Οικονομία

ΑΑΔΕ: εκκρεμούν περίπου 1000000 φορολογικές δηλώσεις!

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, έως χθες είχαν υποβληθεί 5.453.070 φορολογικές δηλώσεις.

Περίπου 958.000 φορολογικές δηλώσεις απομένουν για να υποβληθούν με την προθεσμία να λήγει στις 28 Αυγούστου μετά και την τελευταία παράταση που έδωσε το υπουργείο Οικονομικών. Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι ανεξάρτητα το πότε υπέβαλαν τη φορολογική τους δήλωση στο τέλος Αυγούστου θα πρέπει να καταβάλουν τις δύο πρώτες δόσεις του φόρου εισοδήματος.

Από αυτές:

2.657.204 είναι χρεωστικές με το συνολικό ποσό του φόρου να ανέρχεται σε 2,5 δισ. ευρώ και το μέσο φόρο να ανέρχεται στα 948 ευρώ

3.933.222 είναι μηδενικές δηλαδή οι φορολογούμενοι δεν πληρώνουν φόρο και

946.882 ή το 12.56% είναι πιστωτικές με το συνολικό ποσό της επιστροφής φόρου να ανέρχεται σε 290,13 εκατ. ευρώ.

Όσοι φορολογούμενοι υποβάλουν τη φορολογική τους δήλωση από τις 29 Αυγούστου και μετά θα κληθούν να καταβάλλουν πρόστιμο.

Σύμφωνα με τις τελευταίες αποφάσεις της κυβέρνησης, όλοι οι φορολογούμενοι ανεξάρτητα από το πότε υπέβαλαν τη φορολογική τους δήλωση, έχουν περιθώριο έως τις 31 Αυγούστου για να καταβάλουν τις δόσεις Ιουλίου και Αυγούστου. Δηλαδή ακόμα και όσοι υπέβαλλαν τη φορολογική τους δήλωση τον Ιούλιο, έχουν περιθώριο να πληρώσουν έως τις 31 Αυγούστου δύο δόσεις (Ιουλίου & Αυγούστου) του φόρου εισοδήματος, σύμφωνα με την "Ναυτεμπορική".

Παράλληλα, οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα αν το επιθυμούν να πληρώσουν το φόρο εφάπαξ «κερδίζοντας» έκπτωση 2%. Αν παρέλθει η 31η Αυγούστου και δεν γίνει καταβολή των δύο δόσεων του φόρου εισοδήματος τότε θα επιβληθούν προσαυξήσεις.

Φέτος η καταβολή του φόρου εισοδήματος πραγματοποιείται σε 8 μηνιαίες δόσεις με την τελευταία να καταβάλλεται στο τέλος Φεβρουαρίου 2021.