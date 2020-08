Αθλητικά

Υπερθέαμα και συγκινήσεις υπόσχεται το Champions League

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το Champions League επιστρέφει στην δράση μετά την υποχρεωτική διακοπή λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.

Δύο εβδομάδες αμφίρροπων αναμετρήσεων, με αγωνία και χωρίς ξεκάθαρα φαβορί, υπόσχεται το Champions League, που επιστρέφει στην δράση, μετά την υποχρεωτική διακοπή λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.

Από την Παρασκευή 7 Αυγούστου, οπότε και αρχίζουν οι ρεβάνς για την «φάση των 16», μέχρι και τις 23 Αυγούστου και τον τελικό της Λισαβώνας στο «Ντα Λουθ», οι απανταχού ποδοσφαιρόφιλοι, θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν σπουδαίους αγώνες, ανάμεσα στις κορυφαίες ομάδες της «γηραιάς ηπείρου».

Η Μπάγερν Μονάχου έχει ουσιαστικά εξασφαλίσει μία θέση στο Final 8, καθώς υποδέχεται την Τσέλσι στην ρεβάνς της νίκης με 3-0 μέσα στο Λονδίνο, ενώ η μετά την κατάκτηση της La Liga, η Ρεάλ Μαδρίτης καλείται να ανατρέψει την εντός έδρας ήττα με 2-1 που γνώρισε από την Μάντσεστερ Σίτι. Το έργο των παικτών του Ζινεντίν Ζιντάν, μόνο εύκολο δεν είναι, όμως οι «μερένχες» έχουν μπροστά τους μία εξαιρετική πρόκληση και αναμφίβολα τις ικανότητες για να τα καταφέρουν.

Παράλληλα, η πρωταθλήτρια Ιταλίας, Γιουβέντους, φιλοξενεί την Λιόν από την οποία ηττήθηκε με 1-0 στην Γαλλία. Ο Μαουρίτσιο Σάρι, εξήρε την αγωνιστική κατάσταση των «Λιονέ» και μένει να διαπιστωθεί, εάν ο Κριστιάνο Ρονάλντο και... η παρέα του θα μπορέσουν να ανατρέψουν τα δεδομένα. Προβάδισμα για την πρόκριση, έχει και η Μπαρτσελόνα, που υποδέχεται την Νάπολι του Κώστα Μανωλά, στον επαναληπτικό του 1-1 στον ιταλικό νότο.

Το πρόγραμμα (σ.σ. σε παρένθεση το σκορ του πρώτου αγώνα) και η συνέχεια της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, έχουν ως εξής:

Φάση των «16»

Παρασκευή 7 Αυγούστου

22:00 (Τορίνο) Γιουβέντους-Λιόν (0-1)

22:00 («Έτιχαντ») Μάντσεστερ Σίτι-Ρεάλ (2-1)

Σάββατο 8 Αυγούστου

22:00 (Μόναχο) Μπάγερν-Τσέλσι (3-0)

22:00 («Καμπ Νου») Μπαρτσελόνα-Νάπολι (1-1)

Τα ζευγάρια της προημιτελικής φάσης:

(12/8, 22:00, «Ντα Λουθ») Αταλάντα-Παρί Σεν Ζερμέν (1)

(13/8, 22:00, «Ζοσέ Αλβαλάδε») Λειψία-Ατλέτικο Μαδρίτης (2)

(14/8, 22:00, «Ντα Λουθ») Μπαρτσελόνα-Νάπολι/Τσέλσι-Μπάγερν (3)

(15/8, 22:00, «Ζοσέ Αλβαλάδε») Ρεάλ Μαδρίτης-Μάντσεστερ Σίτι/Λιόν-Γιουβέντους (4)

Τα ζευγάρια της ημιτελικής φάσης:

(18/8, 22:00, «Ντα Λουθ») Νικητής (1)-Νικητής (2)

(19/8, 22:00, «Ζοσέ Αλβαλάδε») Νικητής (3)-Νικητής (4)

Ο τελικός θα διεξαχθεί στις 23 Αυγούστου στο «Ντα Λουθ» της Λισαβώνας.