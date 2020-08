Ζώδια

Ζώδια: οι προβλέψεις της Πέμπτης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πέμπτη 6 Αυγούστου σήμερα και η μέρα αναμένεται να είναι χαλαρή. Κι αν όντως υπάρχουν υποχρεώσεις που δεν μπορούν να περιμένουν, προετοιμαστείτε για κάθε πιθανό σενάριο...

ΚΡΙΟΣ: Απ' όσο φαίνεται σήμερα τη μέρα τη βγάζεις σε καταστολή, σε βαθμό που οι γύρω σου μπορεί να έρχονται και να βάζουν το αυτί τους στο στόμα σου για να δουν αν και κατά πόσο αναπνέεις. Μέγα λάθος τους, ειδικά στην περίπτωση που αυτοί οι κάποιοι είναι οι ίδιοι που σε ανάγκασαν να ρίξεις τους παλμούς σου για να μη σου σκάσει το καρδιακό. Μετά λύπη τους θα διαπιστώσουν ότι το θηρίο απλά κοιμόταν και παίζει να τους φάει και κανένα αυτί...

ΤΑΥΡΟΣ: Για ποια πρακτικότητα να μιλήσουμε άνθρωπε μου και για ποια λογική, όταν η ερωτική σου διάθεση είναι στα ντουζένια της και το μόνο που θέλεις είναι να τον/την αρπάξεις και να τον ξεκοκαλίσεις όπως το κοτοπουλάκι όταν το έβγαζε η μαμά σου από το φούρνο. Πάντως, από την άλλη, είναι μια μέρα που αν μείνεις και άπραγος και χάσεις το χρόνο σου στο να οργανώσεις σχέδια και στρατηγικές πάει… το έχασες το κορμί πατριώτη, γι' αυτό βουρ στον πατσά, πάρε τα ρίσκα σου, γιατί καιροφυλακτούν και λύκοι εκεί έξω.

ΔΙΔΥΜΟΙ: Δεν είναι μόνο ο κορονοϊός σε έξαρση, αλλά και το κοινωνικό σου μικρόβιο με αποτέλεσμα να μη μαζεύεσαι σήμερα. Και καλά για τον κορονοϊό αργά ή γρήγορα θα βρεθεί θεραπεία, για την περίπτωση σου όμως δεν υπάρχει φως στον ορίζοντα. Το βασικό θέμα είναι ότι ξοδεύεις χρόνο σε ανούσιες γνωριμίες και βγαίνεις ραντεβού που καταλήγουν να είναι φούσκες, σαν αυτή του χρηματιστηρίου που μπορεί να τις πληρώσεις αδρά. Γίνε λίγο πιο επιλεκτικός σήμερα.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Επιστράτευσε τη φαντασία και το χιούμορ σου σήμερα και θα δεις ότι πράγματα που μπορεί να τα παίρνεις στραβά συνήθως ή να σου φαίνονται ότι έχουν υψηλό βαθμό δυσκολίας έχουν κι άλλους τρόπους αντιμετώπισης πολύ πιο ανάλαφρους, αλλά και πολύ πιο αποτελεσματικούς. Στον ερωτικό στίβο να θυμάσαι ότι δε χρειάζεται να ντυθείς “Κεντέρης” για να κερδίσεις τον άλλο ή την αναγνώριση του συντρόφου σου. Αρκεί να είσαι ο εαυτός σου και να δείχνεις ότι μπορείς να υποστηρίξεις το ίδιο και τα προσόντα σου, αλλά και τις αδυναμίες σου.

ΛΕΩΝ: Όπως έλεγε μια θεια μου “από έξω μπέλλα-μπέλλα κι από μέσα κατσιβέλα”. Και γιατί στο λέω αυτό; Μα γιατί σήμερα φαίνεται να λειτουργείς ψυχαναγκαστικά κι ενώ εσωτερικά δίνεις μάχες, αυτό που δείχνεις προς τα έξω είναι έναν χαρούμενο άνθρωπο έτοιμο να συναναστραφεί με κόσμο και να κάνει πράγματα που απαιτούν πηγαία καλή διάθεση. Δεν είναι ότι δεν μπορεί να τη βρεις, φυσικά και μπορείς. Όμως δεν μπορείς να αγνοήσεις εντελώς και όσα συμβαίνουν μέσα σου, γιατί θα σου γυρίσει μπούμερανγκ.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Όπως προστάζει η πολιτική ορθότητα, η συμβουλή μου για εσένα σήμερα θα πρέπει να είναι μία και μοναδική: ψυχραιμία. Θα δράξω όμως την ευκαιρία που η πολιτική ορθότητα στις μέρες μας αμφισβητείται και θα σου συστήσω να μην καταπιεστείς καθόλου και να ξεσπάσεις σε όποιον δε σε σέβεται όσο σου αξίζει, αλλά και σε όποιον προσπαθεί να σου επιβάλλει τη δική του άποψη. Δεν υπάρχει η τέλεια άποψη, υπάρχει μόνο το τι θεωρείς εσύ σωστό για σένα.

ΖΥΓΟΣ: Προσπάθησε να ελέγξεις τη διάθεση σου για γκρίνια σήμερα, η οποία δε θα σε βοηθήσει σε καμία περίπτωση να πετύχεις αυτό που θέλεις. Αν νιώθεις ότι κάτι σε ενοχλεί έντονα στη συμπεριφορά των άλλων πριν εκφράσεις τις ενστάσεις σου προσπάθησε να αναλογιστείς κατά πόσο πάει στραβά κάτι άλλο μέσα σου. Το πιο πιθανό είναι να διαπιστώσεις ότι το πρόβλημα σου είναι άλλο και όσο δεν το λύνεις τόσο θα αποκτάς περισσότερα προβλήματα. Θες όντως κάτι τέτοιο;

ΣΚΟΡΠΙΟΣ:

Αυτό που έχει προτεραιότητα για σένα σήμερα είναι το να μπορείς να είσαι αυθεντικός. Θέλεις να βρεις τρόπους ώστε να μπορέσεις να εκφραστείς και να δείξεις στους άλλους όσα νιώθεις, χωρίς να θίξεις κανέναν, αλλά και χωρίς να καταπιέσεις συναισθήματα κρίνοντας κατά πόσο είναι σωστό να τα νιώθεις. Από την άλλη η αυθεντικότητα έχει να κάνει με τη μοναδικότητα σου. Είναι σημαντικό λοιπόν να βρεις τρόπους να εκφράσεις τα ταλέντα σου, αλλά και τρόπους να δώσεις νόημα στη στιγμή!

ΤΟΞΟΤΗΣ: Θα σε πείραζε να πάρουμε σαν δεδομένο ότι είσαι ξεροκέφαλος; Μην αντιδράς, γιατί το ξέρεις πως πολλές φορές θα κάνεις το αντίθετο απ’ αυτό που σου λένε μόνο και μόνο για να τους πας κόντρα κι επειδή δε δέχεσαι να πιστέψει κανείς ότι μπορεί να σε εξουσιάσει. Άρα τώρα θα σου πω κι εγώ το αντίθετο από αυτό που θα έπρεπε μπας και εισακουστώ. Πάρε λοιπόν τους δρόμους και μην κάτσεις στιγμή σπίτι σήμερα. Υ.Γ. Άμα τα καταφέρεις, γράψε μου…

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Η συνταγή είναι μία και γνωστή. Βάλε νέφτι και ξεκίνα το τρέξιμο, γιατί η σημερινή μέρα μοιάζει με αγώνα δρόμου, όπου και μεγάλες ταχύτητες πρέπει να πιάσεις, αλλά και αντοχή να επιδείξεις αν θες να περάσεις ένα ήσυχο σαββατοκύριακο, χωρίς να κουβαλάς τις εκκρεμότητες μιας βδομάδας. Φουλ υποχρεώσεις λοιπόν και πολλά λόγια, τηλέφωνα κλπ. Απόφυγε όσο μπορείς τις μακριές συζητήσεις, γιατί εκτός του ότι θα χρειαστεί να θυσιάσεις πολύτιμο χρόνο, θα εντείνουν και το χάος στο κεφάλι σου.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Η σημερινή μέρα σου δίνει ευκαιρίες να ασχοληθείς με οικονομικά ζητήματα και να κάνεις κάποιες διαπραγματεύσεις που θα μπορούσαν να έχουν πολύ θετικά αποτελέσματα για σένα. Αν πρέπει να διεκπεραιώσεις κάποια υπόθεση σχετικά με κάποιο ακίνητο είναι καλό να το δεις σήμερα, αφού ίσως υπάρχουν πλέον κάποιες ρυθμίσεις που θα ευνοούσαν. Προς το βράδυ όμως απόφυγε τα έξοδα και πρόσεχε μη χάσεις χρήματα, κάρτες ή κάποιο αντικείμενο αξίας.

ΙΧΘΥΕΣ: Εγώ καταλαβαίνω απόλυτα την ανυπομονησία σου σήμερα. Δεν μπορείς να περιμένεις κανέναν να αναλάβει πρωτοβουλίες ή να αποφασίσει κατα πόσο θα αποδεχτεί τις προτροπές σου και τυχόν προτάσεις σου. Επίσης είναι μια μέρα που δε δέχεσαι και μύγα στο σπαθί σου, με αποτέλεσμα να αντιδράς παρορμητικά και χωρίς καμία διπλωματικότητα απέναντι σε όποιον επιχειρήσει να σου κάτσει στο σβέρκο. Όλα δεκτά, αλλά κι εσύ μην το παρακάνεις… Ένα κάποιο μέτρο θα προστατεύσει κυρίως εσένα.

Πηγή: astrologos.gr