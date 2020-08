Αθλητικά

Μακάμπι Τελ Αβίβ: υποψήφιος για τον πάγκο των Ισραηλινών ο Δώνης

Τις διαπραγματεύσεις για τον νέο προπονητή της ομάδας κάνει ο κυπριακής καταγωγής, διευθύνων σύμβουλος της Μακάμπι, Τζακ Αγγελίδης.

Ο Γιώργος Δώνης είναι μεταξύ των υποψηφίων για ν' αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Μακάμπι Τελ Αβίβ μετά την αποχώρηση του Βλάνταν Ιβιτς.

Ο 51χρονος Ελληνας τεχνικός είναι άνεργος, μετά την αποχώρηση του από τον Παναθηναϊκό, και εξετάζει την πρόταση από το Ισραήλ.

Ο τέως εκτελεστικός πρόεδρος στον ΠΑΟΚ ταυτίστηκε με την αναγέννηση της Μακάμπι, στην οποία θήτευσε για πέντε χρόνια και «μεταγράφηκε» τον Ιούλιο του 2014 στην ομάδα της Θεσσαλονίκης, ενώ πέρσι επέστρεψε στην ομάδα του Τελ Αβίβ.