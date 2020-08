Υγεία - Περιβάλλον

Πατούλης – Κονδύλης: οδηγίες προς… λουόμενους για τον κορονοϊό (βίντεο)

Ο Περιφερειάρχης Αττικής και ο Δήμαρχος Αλίμου, επισκέφθηκαν το πρωί την παραλία του Αλίμου και μοίρασαν στους λουόμενους φυλλάδια με συμβουλές για τον κορονοϊό.