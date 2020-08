Κόσμος

Ινδία: τραγωδία μετά από φωτιά σε ΜΕΘ νοσοκομείου

Οκτώ ασθενείς με κορονοϊό έχασαν τη ζωή του. Καλπάζει η πανδημία στη δεύτερη πολυπληθέστερη χώρα του κόσμου.

Οκτώ ασθενείς με COVID-19 στην πόλη Αχμενταμπάντ της δυτικής Ινδίας έχασαν τη ζωή τους σε πυρκαγιά που ξέσπασε στην μονάδα εντατικής θεραπείας ιδιωτικού νοσοκομείου όπου νοσηλεύονταν νωρίς σήμερα το πρωί, ανακοίνωσαν αξιωματούχοι που ξεκίνησαν έρευνα για το περιστατικό.

Οι θάνατοι από COVID-19 στην Ινδία έφθασαν τις 40.699 σήμερα καθώς μέσα σε ένα 24ωρο σημειώθηκαν άλλοι 904, ενώ τα κρούσματα του κορονοϊού ξεπέρασαν το 1,96 εκατομμύριο με 56.282 νέα κρούσματα να έχουν καταγραφεί το τελευταίο 24ωρο.

Η αστυνομία απέτρεψε οργισμένους συγγενείς των θυμάτων να εισέλθουν στο νοσοκομείο Shrey στην μεγαλύτερη πόλη του κρατιδίου Γκουτζαράτ μετά την τραγωδία που, σύμφωνα με τις υπηρεσίες εκτάκτων αναγκών, προκλήθηκε όταν ο προστατευτικός εξοπλισμός ενός μέλος του προσωπικού του νοσοκομείου άρπαξε φωτιά.

"Ένας υπάλληλος του οποίου ο προστατευτικός εξοπλισμός άρπαξε φωτιά βγήκε τρέχοντας έξω από τον θάλαμο για να τον σβήσει, αλλά η φωτιά γρήγορα επεκτάθηκε σε ολόκληρο τον θάλαμο", δήλωσε ο Ρατζές Μπατ της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της Υπηρεσίας Εκτάκτων Αναγκών της Αχμενταμπάντ.

"Πέντε άνδρες και τρεις γυναίκες που υποβάλλονταν σε θεραπεία για την COVID-19 δεν ήταν σε θέση να διαφύγουν...πέθαναν εξαιτίας του καπνού και της θερμότητας που προκλήθηκαν από την πυρκαγιά", είπε ο ίδιος.

Ο πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόνι σε tweet του δήλωσε "πολύ θλιμμένος από την τραγική πυρκαγιά στο νοσοκομείο" στο κρατίδιο απ΄όπου κατάγεται.