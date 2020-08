Αθλητικά

Κορονοϊός: η Σερένα Ουίλιαμς εξασφαλίζει μάσκες στα παιδιά!

Η Σερένα Ουίλιαμς δίνει αγώνα για να επιστρέψουν τα παιδιά στα σχολεία έχοντας τα απαραίτητα για την ασφάλειά τους!

Η Σερένα Ουίλιαμς (Serena Williams) δίνει το δικό της αγώνα, ώστε όταν επιστρέψουν τα παιδιά στα σχολεία να παραμείνουν υγιή εν μέσω της πανδημίας Covid-19.

Η επαγγελματίας του τένις και μαμά, ανακοίνωσε τη συνεργασία της με την Bella + Canvas, την National School Board Association και την Scholastic, για να παράσχουν 4,25 εκατομμύρια μάσκες και εκπαιδευτικό υλικό σε 115.000 σχολεία στις ΗΠΑ.

«Μέσω του προγράμματος #MasksForKids, τα σχολεία έχουν γρήγορη πρόσβαση σε προσιτές μάσκες και εκπαιδευτικό υλικό», έγραψε σε ανάρτηση της στο Instagram.

«Εκτός από τη δωρεά 4,25 εκατομμυρίων μασκών, μια άλλη μάσκα θα δωριθεί για καθεμία από αυτές που αγόρασαν τα σχολεία. Είμαι ευγνώμων που μπορώ να βοηθήσω τα σχολεία μας σχετικά με αυτόν τον τρόπο και που μας δόθηκε η ευκαιρία να εξυπηρετήσουμε τόσους πολλούς μαθητές».