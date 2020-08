Πολιτική

Γεννηματά: αποκλειστική ευθύνη του Μητσοτάκη η χαλάρωση για τον κορονοϊό

Προσωπική επίθεση στον Πρωθυπουργό εξαπέλυσε η Πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ, μετά την ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων κορονοϊού, καταλογίζοντας του ευθύνες για τη χαλάρωση.

Η Πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, Φώφη Γεννηματά, σχολιάζοντας δηλώσεις του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, δήλωσε ότι «οι Έλληνες κ. Μητσοτάκη επέδειξαν και φιλότιμο και ευθύνη, τηρώντας τα μέτρα κατά της πανδημίας. Η χαλάρωση του Ιουλίου ήταν αποκλειστικά δική σας ευθύνη».

Όπως συμπλήρωσε στην συνέχεια η κυρία Γεννηματά, απευθυνόμενη πάντα στον Πρωθυπουργό, «καλλιεργήσατε τον εφησυχασμό, προχωρήσατε χωρίς σχέδιο, ανοίξατε τα πάντα χωρίς ελέγχους και μέτρα προστασίας, και με τις αντιφατικές αποφάσεις σας δημιουργήσατε σύγχυση. Οι Υπουργοί και τα στελέχη σας έδωσαν επανειλημμένα το κακό παράδειγμα. Έτσι πλήξατε και την αξιοπιστία σας».

Και η επικεφαλής του ΚΙΝΑΛ, καταλήγει στη δήλωση της επισημαίνοντας, «τώρα η απειλή είναι προ των πυλών, και οφείλουμε να την αντιμετωπίσουμε. Έστω και τώρα εφαρμόστε επιτέλους, ένα ολοκληρωμένο και αποτελεσματικό πρόγραμμα προστασίας, με λογική και συνέπεια, βασισμένο στις προτάσεις των ειδικών. Μόνο έτσι θα λειτουργήσει όπως και στην αρχή το φιλότιμο των πολιτών και θα ενεργοποιηθεί και πάλι η στάση της ατομικής ευθύνης».