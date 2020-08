Κοινωνία

Κορονοϊός: σαρωτικοί έλεγχοι σε νησιά για τα μέτρα

Χειροπέδες σε έναν Γάλλο υπήκοο, στη Μύκονο, για τη διοργάνωση πάρτι σε βίλα.

Αυστηρούς ελέγχους σε νησιά για την τήρηση των περιοριστικών μέτρων για την αποφυγή εξάπλωσης του κορονοϊου, πραγματοποίησε η Ελληνική Αστυνομία, την Τετάρτη 5 Αυγούστου.

Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 149 έλεγχοι:

Μήλος - Κίμωλος- Σέριφος- Σίφνος1 9

Άνδρος 6

Τήνος 15

Σαντορίνη 18

Νάξος 23

Πάρος 16

Κέα 8

Ίος 10

Σύρος 7

Μύκονος 27

Αποτέλεσμα αυτών των ελέγχων ήταν να συλληφθεί στη Μύκονο, ένας Γάλλος υπήκοος για τη διοργάνωση πάρτι σε βίλα και στην Νάξο να επιβληθούν πρόστιμα 3.000 ευρώ και αναστολή λειτουργίας 15 ημερών σε δυο μπαρ.

Επίσης για μη χρήση μάσκας επιβλήθηκαν 4 πρόστιμα, 1 στην Νάξο, 2 στη Σίφνο (σε επιβάτες λεωφορείου) και 1 στην Πάρο.