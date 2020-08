Κοινωνία

Πέθανε ο αδερφός του Ανδρέα Παπανδρέου, Γιώργος

Ήταν γιός του Γεωργίου Παπανδρέου και της ηθοποιού Κυβέλης.

Έφυγε από τη ζωή πλήρης ημερών, ο αδερφός του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέα Παπανδρέου, Γιώργος Παπανδρέου, σε ηλικία 92 ετών.

Ήταν «καρπός» του έρωτα, του «Γέρου της Δημοκρατίας», Γιώργου Παπανδρέου και της ηθοποιού Κυβέλης.

Σε αντίθεση με τα περισσότερα μέλη της οικογένειας Παπανδρέου, δεν είχε ασχοληθεί ενεργά με την πολιτική.