Κοινωνία

Σύλληψη δραπέτη φυλακών

Ένας 45χρονος δραπέτης φυλακών συνελήφθη στην Κόρινθο, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, ο 45χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη στο πλαίσιο ελέγχου και όπως προέκυψε από την έρευνα που ακολούθησε, αναζητείτο ως δραπέτης, καθώς είχε παραβιάσει τακτική άδεια που του είχε χορηγηθεί από τις φυλακές Αγίου Στεφάνου της Πάτρας, όπου ήταν έγκλειστος για κλοπή, επικίνδυνη σωματική βλάβη και ναρκωτικά.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Κορίνθου.