Καιρός

Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: έρχονται καταιγίδες και χαλάζι

Ποιες περιοχές θα βρεθούν στο "μάτι" της κακοκαιρίας. Πόσο θα διαρκέσει το νέο κύμα.

Συνεχίζεται ο άστατος καιρός μέχρι και τις πρωινές ώρες της Κυριακής, ενώ τα πιο έντονα φαινόμενα προβλέπεται πως θα σημειωθούν το Σάββατο στην κεντρική χώρα.

Πιο αναλυτικά, οι κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, οι οποίες θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και πρόσκαιρα από θυελλώδεις ανέμους θα επηρεάσουν:

1. Σήμερα Πέμπτη

Τα νησιά του Ιονίου πρόσκαιρα μέχρι νωρίς το απόγευμα. Τη δυτική Μακεδονία και τη δυτική Θεσσαλία μέχρι τις πρώτες βραδινές ώρες. Την Ήπειρο και τη δυτική και κεντρική Στερεά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Την κεντρική Μακεδονία (συμπεριλαμβανομένου και του Ν.Θεσσαλονίκης) από τις βραδινές ώρες.

2. Αύριο Παρασκευή

Την ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες και τη βόρεια Εύβοια από τα ξημερώματα μέχρι το μεσημέρι. Την Ήπειρο, τη δυτική Μακεδονία και τη δυτική Στερεά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Την κεντρική Μακεδονία κατά τη διάρκεια της νύχτας προς το Σάββατο.

3. Το Σάββατο

Τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, τη Στερεά και την Εύβοια. Τη δυτική και κεντρική Μακεδονία, την Ήπειρο και την Πελοπόννησο τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

4. Την Κυριακή

Τη Στερεά, την Εύβοια και τις Σποράδες μέχρι και τις πρωινές ώρες.