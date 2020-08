Πολιτική

Πέτσας: νέα μέτρα για τον κορονοϊό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έκανε λόγο για τρεις πηγές ανησυχίας και ανέλυσε τα νέα μέτρα που λαμβάνονται. Τι αλλάζει στα χερσαία σύνορα. Τι ισχύει πλέον για τις συναθροίσεις.

Νέα μέτρα για τη μη εξάπλωση του κορονοϊού ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ενώ έκανε λόγο για μια κρίσιμη εβδομάδα αφύπνισης. Πρόσθεσε δε ότι αν χρειαστεί να παρθούν πρόσθετα μέτρα, εν όψει του Δεκαπενταύγουστου, θα αποφασιστούν μετά τη σύσκεψη της Δευτέρας.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι από την πρώτη στιγμή που η κυβέρνηση δρομολόγησε τη σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων είχαν γίνει δύο βασικές επισημάνσεις στη μάχη κατά του κορονοϊού:

1. Ότι ο ιός δεν έφυγε. Είναι εδώ και τρέφεται από τον εφησυχασμό. Έχουμε επισημάνει πολλές φορές ότι δεν πρέπει παρά την κόπωση της κοινωνίας μετά από τόσους μήνες μάχης να αφήσουμε τον εαυτό μας να χαλαρώσει γιατί αν χαλαρώσουμε θα το πληρώσουμε.

2. Ότι το σχέδιο που δρομολογήσαμε για την επανεκκίνηση της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας θα μετριέται θα αξιολογείται και θα αναπροσαρμόζεται διαρκώς με βάση τα πραγματικά δεδομένα. Εδώ και μερικές εβδομάδες ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση χτυπάμε διαρκώς την καμπάνα του κινδύνου. Όχι μόνο με δηλώσεις αλλά και με διαδοχικές αποφάσεις που αφορούν στην ένταση των ελέγχων και την επιβολή πρόσθετων μέτρων. Ιδίως μάλιστα τη χρήση μάσκας σε όλους τους κλειστούς χώρους με εξαίρεση τα καταστήματα εστίασης αλλά και τον περιορισμό των ανθρώπων που μπορεί να μετέχουν σε κοινωνικές εκδηλώσεις.

«Από την προηγούμενη εβδομάδα ο πρωθυπουργός προχώρησε στην καθιέρωση τακτικών τηλεδιασκέψεων με τον επικεφαλής της Επιτροπής των λοιμωξιολόγων καθηγητή κ. Σ, Τσιόδρα, συναρμόδιους υπουργούς και κυβερνητικά στελέχη» σημείωσε ο κ. Πέτσας και προσέθεσε: «Αυτή τη βδομάδα κρίθηκε αναγκαίο να χτυπήσει η καμπάνα του κινδύνου ακόμη πιο δυνατά. Είχαμε την έκτακτη παρέμβαση του επικεφαλής της Επιτροπής των λοιμωξιολόγων κ. Σ. Τσιόδρα και του υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας κ. Ν. Χαρδαλιά, που εξέφρασαν, αφενός την ανησυχία των ειδικών, και αφετέρου την επαγρύπνηση των Αρχών. Χθες ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην τηλεδιάσκεψη που είχε με τους συναρμόδιους υπουργούς και τους ειδικούς, υπογράμμισε ότι "Φοράμε όλοι μάσκα σε κλειστούς, αλλά και σε ανοιχτούς χώρους όπου δεν γίνεται να τηρηθούν οι απαραίτητες αποστάσεις. Αποφεύγουμε μαζικές συναθροίσεις και χώρους έντονου συγχρωτισμού. Και βέβαια απορρίπτουμε τις θεωρίες συνομωσίας που καλούν σε απειθαρχία στα μέτρα που εισηγούνται οι ειδικοί". Είναι ήδη προφανές - και πιστοποιείται από τα επίσημα στοιχεία - ότι η αύξηση των κρουσμάτων οφείλεται κυρίως στη χαλάρωση που σημειώθηκε μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων» τόνισε ο κ. Πέτσας και πρόσθεσε ότι στη φάση αυτή έχουν εντοπιστεί τρεις εστίες ανησυχίας:

Η πρώτη αφορά στις συχνές διελεύσεις Ελλήνων, ομογενών και όσων έχουν άδεια παραμονής στην Ελλάδα από τις χώρες της Βαλκανικής. Κάποιοι εξακολουθούν να πηγαινοέρχονται σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Και αγνοούν την έξαρση της πανδημίας στις χώρες αυτές, όπως αποδεικνύεται από τα καθημερινά επιδημιολογικά δεδομένα.

Η δεύτερη εστία ανησυχίας, αφορά τις συναθροίσεις ορθίων, κυρίως στα μπαρ, αλλά και σε γάμους, βαπτίσεις και άλλες κοινωνικές εκδηλώσεις. Κάποιοι συμπολίτες μας αγνοούν τις συστάσεις των ειδικών και τις προειδοποιήσεις μας. Δεν εννοούν να καταλάβουν ότι φέτος είναι αλλιώς και στις κοινωνικές μας εκδηλώσεις και στη διασκέδαση. Και θέτουν σε κίνδυνο τον εαυτό τους, τους ανθρώπους που αγαπούν, την κοινωνία στην οποία ζούμε.

Η τρίτη πηγή ανησυχίας, εντοπίζεται στα μέσα μαζικής μεταφοράς

«Και για τις τρείς αυτές πηγές ανησυχίας παίρνουμε μέτρα» υπογράμμισε και εξήγησε:

Αναφορικά με τα χερσαία σύνορα, από χθες Τετάρτη έχει τεθεί σε ισχύ η απαγόρευση διέλευσης από την Κακαβιά, από τις 11:00 το βράδυ έως τις 7:00 το πρωί καθημερινά. Και αυτό για να εξασφαλιστούν στοχευμένοι έλεγχοι στη διάρκεια της ημέρας, ενώ έχουν ήδη ξεκινήσει έλεγχοι από μόνιμο κλιμάκιο δειγματοληπτικών ελέγχων που έχει εγκατασταθεί στο συνοριακό σταθμό.

Ανακοινώνεται ότι η απαγόρευση διέλευσης, από τις 11:00 το βράδυ έως τις 7:00 το πρωί, επεκτείνεται από αύριο το βράδυ στις χερσαίες πύλες εισόδου που παραμένουν ανοιχτές για συγκεκριμένες κατηγορίες διακινουμένων, πλην του Προμαχώνα.

Αναφορικά με τις συναθροίσεις σε κοινωνικές εκδηλώσεις και σε χώρους διασκέδασης, θεσπίστηκε όριο 100 ατόμων σε τελετές γάμων, βαπτίσεων και κηδειών, με τήρηση όλων των υφιστάμενων υγειονομικών κανόνων. Και προειδοποιούμε, ιδίως τους επαγγελματίες που διαθέτουν τέτοιους χώρους εκδηλώσεων, να μην καταστρατηγούν το μέτρο αυτό, με διάφορα τεχνάσματα.

Παράλληλα, εντείνεται ο έλεγχος για τη συμμόρφωση στο μέτρο της απαγόρευσης των ορθίων πελατών σε όλα τα νυχτερινά κέντρα που ισχύει μέχρι την Κυριακή 9 Αυγούστου.

Στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ο πρωθυπουργός

Ειδικότερα για τα μέσα μεταφοράς, ο κ. Πέτσας τόνισε: 'Εχει καταστεί από την Τρίτη που μας πέρασε υποχρεωτική η χρήση μάσκας και στους εξωτερικούς χώρους των πλοίων. Επιπλέον, έχουν ανακληθεί άδειες εργαζομένων στις αστικές μεταφορές, προκειμένου να πυκνώσουν τα δρομολόγια και να περιοριστεί ο συνωστισμός.

Αύριο, στη μία το μεσημέρι, ο πρωθυπουργός θα επισκεφθεί το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών όπου θα έχει συνάντηση με την ηγεσία του, προκειμένου να αποφασιστούν μέτρα για την αύξηση της πυκνότητας των δρομολογίων, που θα συμβάλλει στη μείωση του χρόνου αναμονής, αλλά και που θα περιορίσει τον συνωστισμό, στην προσπάθεια μείωσης της πιθανότητας διασποράς του κορονοϊού».

Η μάχη για τον κορονοϊό θα κριθεί οριστικά όταν βρεθεί εμβόλιο

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε επίσης ότι «η κυβέρνηση νοιάζεται για την καθημερινότητα των πολιτών. Η μάχη για τον κορονοϊό θα συνεχιστεί για μήνες. Είναι μια μάχη η οποία δεν θα κριθεί οριστικά παρά μόνον όταν βρεθεί εμβόλιο κατά του κορονοϊού. Οι εξελίξεις φαίνεται να είναι ενθαρρυντικές σε επιστημονικό επίπεδο. Αλλά, θα πάρει καιρό μέχρι το εμβόλιο να γίνει παγκόσμιο δημόσιο αγαθό, όπως έχει κατ' επανάληψη τονίσει ο πρωθυπουργός. Όμως εμείς, με ατομική ευθύνη και συλλογική ωριμότητα, μπορούμε να ενεργοποιήσουμε και πάλι το εθνικό μας εμβόλιο που - όπως είπε ο πρωθυπουργός - δεν είναι άλλο από το φιλότιμό μας».

Πρόσθεσε ωστόσο πως «δυστυχώς, 55 χρόνια μετά την εμβληματική ταινία "Υπάρχει και Φιλότιμο" του Αλέκου Σακελλαρίου, το φιλότιμο είναι άγνωστη λέξη για τον ΣΥΡΙΖΑ και την ηγεσία του. Οι δηλώσεις τους - ακόμα και για ένα τόσο ευαίσθητο ζήτημα δημόσιας υγείας - χαρακτηρίζονται από υποκρισία, σκόπιμη διαστρέβλωση, άγνοια και θράσος. Επειδή δεν βρίσκουν τι να πουν, φτάνουν στο σημείο να καταγγέλλουν άλλους, για όσα διακρίνουν τους ίδιους. Καταγγέλλουν τα πάντα και τα αντίθετά τους. Φάσκουν και αντιφάσκουν. Όταν, για παράδειγμα, η κυβέρνηση έπαιρνε γρήγορα, τολμηρά μέτρα και έθετε δύσκολους, αλλά αναγκαίους περιορισμούς, κατήγγειλαν δήθεν περιορισμούς στις ελευθερίες. Όταν η κυβέρνηση άνοιγε τα σχολεία, ζητούσαν να μείνουν κλειστά. Όταν η κυβέρνηση άνοιγε τις πύλες της εισόδου της χώρας, απαιτούσαν να γίνει ανεξέλεγκτα στα χερσαία σύνορα, χωρίς καμιά δικλείδα ασφαλείας. Όταν η Ελλάδα γινόταν διεθνές παράδειγμα, μιλούσαν για "επικοινωνιακά τρικ". Ας καταλάβει επιτέλους ο κ. Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ ότι η ατομική ευθύνη αφορά και τους επικεφαλής των κομμάτων. Η κυβέρνηση, με σχέδιο και σοβαρότητα, θα συνεχίσει, να κάνει ότι χρειάζεται για να προστατεύσει τη δημόσια υγεία λαμβάνοντας υπόψη τις εισηγήσεις των ειδικών και την εξέλιξη των επιδημιολογικών δεδομένων».

Ακόμη και μέσα στον Αύγουστο οι διερευνητικές επαφές με την Τουρκία

Περνώντας στα ελληνοτουρκικά, ο κ. Πέτσας αναφέρθηκε στο ότι «ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε χθες σε συζήτηση στο πλαίσιο του "2020 Aspen Security Forum". Κατά τη συζήτηση που είχε με τον καθηγητή του Harvard και εκτελεστικό διευθυντή του "The Aspen Strategy Group", Νίκολας Μπερνς, ο πρωθυπουργός μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στις τελευταίες προκλήσεις της Τουρκίας στην ευρύτερη περιοχή μας και τη συμπεριφορά της στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ.

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η συμπεριφορά της Τουρκίας είναι αποσταθεροποιητική και αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα μόνο για την Ελλάδα. Αποτελεί πρόβλημα για την Ευρώπη και για τις ΗΠΑ. Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα είναι πρόθυμη να συζητήσει το ένα εκκρεμές ζήτημα που έχουμε με την Τουρκία, δηλαδή την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών. Ο πρωθυπουργός σημείωσε επίσης ότι υπήρξε "πολύ ειλικρινής απέναντι στην Τουρκία και την παγκόσμια κοινότητα, λέγοντας ότι εάν δεν μπορούμε να καταλήξουμε σε συμφωνία, ας πάμε στο Δικαστήριο της Χάγης. Να συμφωνήσουμε ότι αυτή είναι η μόνη διαφορά μας, να θέσουμε τις παραμέτρους, να συμφωνήσουμε σε όσα συμφωνούμε και σε όσα διαφωνούμε και να σεβαστούμε την απόφαση του δικαστηρίου. Να σεβαστούμε το διεθνές δίκαιο. Πιστεύω ότι αυτή είναι μία δίκαιη προσέγγιση στον βαθμό που δεν μπορούμε - εάν δεν μπορούμε - να λύσουμε τη διαφορά μας απευθείας μεταξύ μας"».

Σε ερώτηση για τις διερευνητικές επαφές με την Τουρκίας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε «είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε διερευνητικές επαφές, έχει επιλεγεί ο επικεφαλής της ομάδας, που είναι ο κ. Αποστολίδης ο οποίος έχει παίξει αυτό το ρόλο με επιτυχία σε προηγούμενο διάστημα και αναμένουμε από την Τουρκία, αν αυτά που λέει τα εννοεί, να προχωρήσουμε ακόμη και μέσα στον Αύγουστο στις διερευνητικές επαφές». Για τον χρόνο έναρξης των επαφών σημείωσε ότι ο χρόνος εξαρτάται και από τις δύο πλευρές, «εμείς είμαστε έτοιμοι, εφόσον υπάρξει αυτή η έμπρακτη αποκλιμάκωση, με συνέχεια και συνέπεια, να ξεκινήσουμε ακόμη και τον Αύγουστο» είπε.

Μεγάλη η ανταπόκριση στο πρόγραμμα «Γέφυρα»

Η αμέσως επόμενη αναφορά του κυβερνητικού εκπροσώπου κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ήταν στο πρόγραμμα «Γέφυρα» που όπως είπε βρίσκει ήδη μεγάλη ανταπόκριση.

Επισήμανε ότι «όπως είναι γνωστό δικαιούχοι είναι όσοι πήραν στεγαστικά και επιχειρηματικά δάνεια, με υποθήκη την κύρια κατοικία και έχουν πληγεί από τις συνέπειες του κορονοϊού, ανεξαρτήτως αν τα δάνεια αυτά είναι εξυπηρετούμενα ή μη». Αυτό σημαίνει όπως είπε ότι «το Πρόγραμμα καλύπτει, δηλαδή, όχι μόνο όσους έχουν κόκκινα δάνεια, αλλά επιβραβεύει και τους συνεπείς δανειολήπτες. Και αυτό σε αντίθεση με το πρόγραμμα της προηγούμενης κυβέρνησης που επιδοτούσε μόνο τα δάνεια που ήταν μη εξυπηρετούμενα στις 31/1/2018. Απόδειξη ότι το Πρόγραμμα "Γέφυρα" είναι αυτό που χρειάζεται η ελληνική οικονομία και κοινωνία, είναι η θετική ανταπόκριση σε αυτό. Μέσα σε μόλις 3 ημέρες, οριστικοποιήθηκαν υπερδιπλάσιες αιτήσεις απ' ό,τι στους 13 μήνες ισχύος του προηγούμενου προγράμματος. Συγκεκριμένα, 13.806 αιτήσεις είχαν υποβληθεί οριστικά έως τις 07.00 το πρωί σήμερα. Στην πλατφόρμα του προγράμματος είχαν εισέλθει έως τις 07.00 σήμερα το πρωί 39.759 δανειολήπτες, εκ των οποίων 34.872 είχαν ξεκινήσει τη δημιουργία αίτησης και 31.789 είχαν ήδη άρει το απόρρητό τους. Σημειώνεται ότι, μόλις το 0,9% των αιτήσεων έχουν κριθεί ως μη επιλέξιμες λόγω υπέρβασης των ανώτατων ορίων οικογενειακού εισοδήματος και μόλις το 0,05% λόγω υπέρβασης του ανώτατου ορίου αξίας κύριας κατοικίας».

Τέλος σε ερώτηση για το πόρισμα της επιτροπής Πισσαρίδη και την κατάργηση του συμπληρωματικού φόρου ΕΝΦΙΑ που προτείνεται, ο κ. Πέτσας υπογράμμισε ότι «ο κυβερνητικός προσανατολισμός είναι σαφής, είναι η μείωση των φόρων και ένας από τους φόρους είναι και ο ΕΝΦΙΑ» και προσέθεσε: «Ποιο ακριβώς θα είναι το μείγμα της μείωσης των φόρων, μεταξύ κύριου και συμπληρωματικού και το πώς θα καταλήξουμε σε ένα χαμηλότερο επίπεδο πριν το ποσό αυτό μεταφερθεί στην τοπική αυτοδιοίκηση θα το σταθμίσει η κυβέρνηση. Όντως όμως εξετάζεται ένα γενικότερο πλέγμα μείωσης του ΕΝΦΙΑ».

Πριν κλείσει την ενημέρωση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε στο Μεταναστευτικό επισημαίνοντας ότι «ξεκίνησε σήμερα, μέσω του προγράμματος "Υποβοηθούμενων Εθελούσιων Επιστροφών" (AVRR), η πρώτη πτήση με την οποία αναχωρούν 134 μετανάστες Ιρακινής υπηκοότητας προς την χώρα καταγωγής τους. Το πρόγραμμα παρέχει ενισχυμένο οικονομικό κίνητρο, ύψους 2.000 ευρώ. Αφορά αποκλειστικά μετανάστες που βρίσκονται στα ελληνικά νησιά και έχουν φτάσει στην Ελλάδα πριν την 1.1.2020. Πρόκειται για την μεγαλύτερη εθελοντική επιστροφή που έχει κάνει ποτέ η χώρα μας, και την μεγαλύτερη φέτος στην Ευρώπη».