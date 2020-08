Πολιτική

Επιστολή Σακελλαροπούλου σε 14 Ευρωπαίους ηγέτες για την Αγία Σοφία

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας ζητά από τους Ευρωπαίους ηγέτες να υψώσουν τη φωνή τους και να καταδικάσουν την τουρκική απόφαση για τη μετατροπή της σε τζαμί.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, με επιστολή της προς τους 14 μη εκτελεστικούς προέδρους κρατών – μελών της ΕΕ και μέλη της Συνόδου των ηγετών του Arraiolos Group, τους ζητά να υψώσουν και αυτοί τη φωνή τους και να καταδικάσουν την τουρκική απόφαση για τη μετατροπή ενός εμβληματικού μνημείου της ευρωπαϊκής ιστορίας, όπως είναι η Αγία Σοφία, σε τζαμί.

Με αναφορές στην κοινή ευρωπαϊκή ταυτότητα, στις κοινές αξίες και στο κοινό τους όραμα για το μέλλον της Ευρώπης, η κυρία Σακελλαροπούλου επισημαίνει στους 14 ευρωπαίους ηγέτες ότι η Αγία Σοφία είναι ένα εμβληματικό μνημείο και αναπόσπαστο κομμάτι της κοινής ευρωπαϊκής μας κληρονομιάς. Αποτελεί έναν μοναδικό συνδυασμό τέχνης και πίστης και, ως τέτοιο, έχει κηρυχθεί από την UNESCO Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς. Η Αγία Σοφία, προσθέτει, προστατεύεται από την Σύμβαση Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς, που υιοθετήθηκε από τη συνέλευση των κρατών-μελών της UNESCO το 1972. Το άρθρο 4 της Σύμβασης προβλέπει ότι κάθε συμβαλλόμενο μέρος αναγνωρίζει την υποχρέωση να διασφαλίζει την οριοθέτηση, προστασία, διατήρηση, παρουσίαση και παράδοση στις μελλοντικές γενιές της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς που βρίσκεται στο έδαφός του, ενώ το άρθρο 6 προσθέτει ότι είναι καθήκον της διεθνούς κοινότητας να συνεργαστεί για την προστασία του.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπογραμμίζει ότι η τουρκική ηγεσία, αντί να διατηρήσει την Αγία Σοφία ως σύμβολο ανεκτικότητας, ειρηνικής συνύπαρξης και διαλόγου ανάμεσα σε διαφορετικούς πολιτισμούς και θρησκείες, την μετατρέπει σε ένα σύμβολο κατάκτησης, μισαλλοδοξίας, αποκλεισμού και καχυποψίας. «Είναι καθήκον μας», καταλήγει η επιστολή της κυρίας Σακελλαροπούλου, «να υψώσουμε τη φωνή μας για να καταδικάσουμε την τουρκική απόφαση. Δεν πρέπει να πάψουμε να καλούμε την Τουρκία να αναθεωρήσει και να ανακαλέσει την απόφαση αυτή, σεβόμενη την εξαιρετική οικουμενική αξία αυτού του μοναδικού αρχιτεκτονικού αριστουργήματος».

Η επιστολή απευθύνεται στους ηγέτες της Αυστρίας Alexander Van der Bellen, της Βουλγαρίας Rumen Radev, της Γερμανίας Dr. Frank-Walter Steinmeier, της Εσθονίας Kersti Kaljulaid, της Ιρλανδίας Michael D. Higgins, της Ιταλίας Sergio Mattarella, της Κροατίας Zoran Milanovic, της Λετονίας Egils Levits, της Μάλτας George Vella, της Ουγγαρίας Janos Ader, της Πολωνίας Andrzej Duda, της Πορτογαλίας Marcelo Rebelo de Sousa, της Σλοβενίας Borut Pahor και της Φινλανδίας.