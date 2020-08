Τοπικά Νέα

Κορονοϊός: κοντά στο lock down η Κέρκυρα;

Μεγαλώνει η λίστα των κρουσμάτων στο νησί. Ανησυχία από τους φορείς για τον αυξανόμενο ρυθμό μετάδοσης του ιού.

Μεγαλώνει η ανησυχία στην Κέρκυρα για τη συνεχή αύξηση των κρουσμάτων κορονοϊού, την ώρα που άλλα τρία άτομα βρέθηκαν σήμερα θετικά και μεταφέρθηκαν στο ξενοδοχείο καραντίνας. Αρχές και φορείς ανησυχούν πως αν συνεχιστεί με αυτό το ρυθμό η κατάσταση στο νησί, δεν είναι πολύ μακριά ένα τοπικό lock down…

Τα τρία νέα κρούσματα αφορούν τουρίστες που βρέθηκαν θετικοί στους ελέγχους που διενεργήθηκαν στις πύλες εισόδου, ενώ την ανησυχία για τις επόμενες ημέρες ενέτεινε η είδηση για την 86χρονη που μεταφέρθηκε διασωληνομένη στην Πάτρα, έχοντας κολλήσει τον ιό από τα παιδιά της.

Σύμφωνα με πηγές από το Νοσοκομείο Κέρκυρας, η κατάσταση με τις υποδομές υποδοχής περιστατικών είναι πλέον οριακή και εργαζόμενοι αναγκάζονται να κάνουν ακόμα και υπερωρίες και «διπλοβάρδιες» για να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν στον όγκο εργασίας – αυξημένο λόγω και της εποχής.

Για την ώρα, ΜΕΘ και μονάδα Covid δεν έχουν κορεστεί, ωστόσο, γιατροί και νοσηλευτές φοβούνται ότι αν συνεχιστεί η αύξηση κρουσμάτων, τότε τα πράγματα μπορεί να δυσκολέψουν πολύ.

