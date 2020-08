Οικονομία

Μόνιμες προσλήψεις εκπαιδευτικών: αναρτήθηκαν από το ΑΣΕΠ οι προσωρινοί πίνακες

Μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό στη Γενική Εκπαίδευση μετά από δέκα και πλέον χρόνια. Δείτε την ανακοίνωση.

Ανακοινώθηκαν από το ΑΣΕΠ οι προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης των εκπαιδευτικών και στη Δευτεροβάθμια Γενική Εκπαίδευση, μετά τη δημοσίευση των αντίστοιχων πινάκων της Πρωτοβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης, από τους οποίους θα προκύψουν μόνιμοι διορισμοί 10.500 εκπαιδευτικών και προσλήψεις αναπληρωτών. Σε συνέχεια των 4.500 μόνιμων διορισμών στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, που ολοκληρώθηκαν χθες με την έκδοση των τελευταίων οριστικών πινάκων, προχωρά και η διαδικασία μόνιμων διορισμών στη Γενική Εκπαίδευση.



Η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως δήλωσε: «Κάνοντας για άλλη μία φορά τη δέσμευσή μας πράξη και ενάντια στις «Κασσάνδρες» που μιλούσαν για «πάγωμα» διαδικασιών, προχωρούμε τη διαδικασία μόνιμων διορισμών και στη Γενική Εκπαίδευση, ενισχύοντας το δημόσιο σχολείο με ανθρώπινο δυναμικό, στηρίζοντας τη μαθησιακή διαδικασία, παρέχοντας στους εκπαιδευτικούς μας σταθερότητα, προοπτική και δυνατότητες επαγγελματικής ανέλιξης. Μετά από περισσότερα από δέκα χρόνια, η Γενική Εκπαίδευση αποκτά εκ νέου, παρά τις αντιξοότητες, μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό.»



