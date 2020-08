Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Μύκονος: 7 κρούσματα σε εργαζόμενους σε beach bar

Συναγερμός… στο νησί των ανέμων. Όλοι οι εργαζόμενοι του καταστήματος θετικοί στον ιό και μη βρίσκονται σε απομόνωση.

Φωτογραφία αρχείου

Συναγερμός σήμανε στις υγειονομικές αρχές, μετά τον εντοπισμό 7 κρουσμάτων σε εργαζόμενους σε beach bar στο «νησί των ανέμων».

Συνολικά ελέγχθηκαν 80 δείγματα και δεν εκκρεμούν άλλα αποτελέσματα. Όλοι όσοι διαγνώστηκαν θετικοί, είναι ασυμπτωματικοί.

Τόσο όμως οι ασθενείς, όσο και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι στο beach bar – το οποίο θα παραμείνει κλειστό μέχρι νεωτέρας – βρίσκονται σε απομόνωση.

Τα τεστ θα επαναληφθούν τις επόμενες μέρες.