Πολιτική

Στο Κάιρο εκτάκτως ο Νίκος Δένδιας: κοντά σε συμφωνία για ΑΟΖ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επί τάπητος η οριοθέτηση AOZ μεταξύ Ελλάδας-Αιγύπτου.

Ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας μετέβη σήμερα στο Κάιρο, όπου θα έχει συνομιλίες με τον Αιγύπτιο ομόλογό του, Σάμεχ Σούκρι (Sameh Shoukry).

Βασικό αντικείμενο των συνομιλιών, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, θα είναι η οριοθέτηση AOZ μεταξύ Ελλάδας-Αιγύπτου.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο πλευρές είναι πολύ κοντά σε συμφωνία.