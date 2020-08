Οικονομία

Μητσοτάκης: μείωση του ΕΝΦΙΑ για τα μικρά νησιά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι είναι το ελάχιστο το οποίο μπορεί να κάνει η κυβέρνηση για να είναι λίγο πιο εύκολη η καθημερινότητα των κατοίκων των νησιών εν όψει ενός δύσκολου χειμώνα...

«Εδώ η σημαία μας κυματίζει λίγο πιο ψηλά, το μπλε της θάλασσας είναι λίγο πιο γαλάζιο και η καρδιά της πατρίδας μας χτυπάει λίγο πιο δυνατά», ανέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνάντησή του με τον Δήμαρχο Χάλκης, Ευάγγελο Φραγκάκη και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο του νησιού όπου συζήτησαν για τα μεγάλα αλλά και τα μικρά, καθημερινά προβλήματα της Χάλκης που αναζητούν λύση. Επανέλαβε δε ότι η έμπρακτη στήριξη των νησιών, ιδιαίτερα των ακριτικών, αποτελεί βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης.

Ο πρωθυπουργός έκανε συγκεκριμένες αναφορές στα θέματα υγείας, στα θέματα παιδείας, στη βελτίωση των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών, στα θέματα υποδομών και της ανάπτυξης επισημαίνοντας την ανάγκη να υπάρξει κάθε δυνατή βοήθεια στους κατοίκους των μικρών νησιών. Χαρακτήρισε μάλιστα ενδιαφέρουσες τις προτάσεις που κατατέθηκαν από τον δήμαρχο και τους δημοτικούς συμβούλους υποσχόμενος ότι θα τις εξετάσει με τους αρμόδιους υπουργούς. Ειδική αναφορά έκανε στον ΕΝΦΙΑ για τους κατοίκους των μικρών νησιών.

Ο Πρωθυπουργός απευθυνόμενος στη δημοτική αρχή του νησιού τόνισε πως «στην πρώτη παρέμβαση την οποία θα κάνουμε, όπου θα αφορά τον φόρο ακίνητης περιουσίας, τον ΕΝΦΙΑ, θα υπάρχει ειδική πρόβλεψη για τα μικρά νησιά. Θέλουμε να μειώσουμε, όσο αυτό είναι εφικτό, και όσο μας το επιτρέπουν τα δημόσια οικονομικά τη φορολογική επιβάρυνση αυτών των συμπολιτών μας που επιλέγουν, κόντρα στις αντιξοότητες, να κατοικούν όλο το χρόνο, ειδικά, στα μικρά μας νησιά. Και θεωρούμε ότι είναι το ελάχιστο το οποίο μπορούμε να κάνουμε, ένα μικρό πρόσθετο οικονομικό κίνητρο για να είναι λίγο πιο εύκολη η καθημερινότητά σας που το καλοκαίρι μπορεί να φαίνεται ελκυστική και όμορφη αλλά ξέρω ότι μετά το καλοκαίρι ακολουθεί πάντα και ο χειμώνας που δεν είναι εύκολος».

Χαρακτηριστικό είναι ότι ο πρωθυπουργός απάντησε αναλυτικά στα ζητήματα που του τέθηκαν από τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Στην διάρκεια της τοποθέτησης του εξήρε την προσωπικότητα του Δημήτρη Κρεμαστινού ενώ αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη να τηρούνται τα μέτρα και οι οδηγίες των επιστημόνων για να αντιμετωπιστεί ο κορονοϊός εκφράζοντας την ανησυχία του για την αύξηση των κρουσμάτων. Στην σύσκεψη παραβρέθηκαν ο υφυπουργός Εσωτερικών κ. Λιβάνιος, ο υφυπουργός Τουρισμού κ. Μάνος Κόνσολας και οι βουλευτές Δωδεκανήσου Β. Υψηλάντης Τσ. Ιατρίδη και Γ. Παππάς. Νωρίτερα ο πρωθυπουργός με την σύζυγο του παρέστη στο μνημόσυνο του Δημήτρη Κρεμαστινού που πραγματοποιήθηκε στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννη.

«Να κάνουμε όλοι μικρές θυσίες για τη Δημόσια Υγεία»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε να τηρούνται ευλαβικά οι κανόνες Δημόσιας Υγείας τηρώντας τις οδηγίες των ειδικών: «Θέλω να σας ζητήσω -το κάνω σε κάθε ευκαιρία μου- να τηρούμε τα μέτρα των ειδικών. Έχει, ειδικά, μεγάλη σημασία, αυτό, στις μικρές κοινότητες οι οποίες ακόμα σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι προστατευμένες -και ήταν προστατευμένες- και πρέπει να παραμείνουν προστατευμένες από τον κορονοϊό. Καλούμαστε όλοι να κάνουμε μικρές θυσίες. Βασικά να φοράμε τη μάσκα μας σε κλειστούς χώρους αλλά και σε ανοιχτούς χώρους, εκεί που δεν μπορούμε να τηρήσουμε τις αποστάσεις. Έτσι, ώστε, να προστατεύσουμε τη δική μας υγεία αλλά, κυρίως, την υγεία και αυτών που αγαπάμε».

Κατά τη συζήτηση, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος παρουσίασε τα έργα που έχουν δρομολογηθεί από την Περιφέρεια. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος κ. Φραγκάκης, αφού τόνισε πως σαν νέα δημοτική αρχή προσπαθεί με ό,τι δυνατότητες υπάρχουν να βελτιωθεί η ζωή των ακριτών που κρατούν το νησί ζωντανό, αναφέρθηκε στο ζήτημα της υποστελέχωσης του Δήμου και ευχαρίστησε την Περιφέρεια για τη βοήθεια που παρέχει στο κομμάτι αυτό, ώστε να γίνεται δυνατή η ολοκλήρωση των έργων. «Νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο και η Χάλκη μέχρι το τέλος της δικής μας τετραετίας πραγματικά θα είναι ένα άλλο νησί», τόνισε χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος του νησιού. Αμέσως μετά, ο Πρωθυπουργός περπάτησε στο παραλιακό μέτωπο και στα δρομάκια του νησιού και συνομίλησε με τους κατοίκους αλλά και τους τουρίστες από διάφορες χώρες.