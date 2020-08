Κοινωνία

Δύο άτομα στο νοσοκομείο από δάγκωμα οχιάς

Κινδύνεψαν μία γυναίκα και ένας άντρας από το δηλητήριο του ερπετού… Ποια είναι η κατάσταση της υγείας τους.

Στο νοσοκομείο Λαμίας πήγαν μία γυναίκα 55 ετών και ένας άνδρας 57 ετών, μετά από δάγκωμα φιδιού σε χωριό της Αταλάντης και στην Ιστιαία, αντίστοιχα.

Ήταν για δάγκωμα οχιάς και στις δύο περιπτώσεις, με τους ανθρώπους να καταφεύγουν για ιατρική φροντίδα στο νοσοκομείο της Φθιωτικής πρωτεύουσας και να μένουν το βράδυ της Τετάρτης για παρακολούθηση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Μάλιστα στην περίπτωση του 57χρονου χρειάστηκε επιπλέον δόση αντιοφικού ορού για να αντιμετωπιστεί το δηλητήριο του ερπετού, που τον δάγκωσε στο πάνω μέρος από το δάχτυλο του χεριού του. Ευτυχώς παρά τον κίνδυνο που διέτρεξε η υγεία του αντιμετωπίστηκε επιτυχώς, ωστόσο θα παραμείνει ένα ακόμη 24ωρο στη ΜΕΘ μέχρι υποχωρήσει το οίδημα.

Σύμφωνα με το LamiaReport ο άτυχος άνδρας καθάριζε εξωτερικό χώρο στο σπίτι του στην Ιστιαία, όπου υπήρχε υγρασία και εκεί φαίνεται ότι είχε φωλιάσει η οχιά.

Και στην περίπτωση της γυναίκας η οχιά βρισκόταν στον περιβάλλοντα χώρο του σπιτιού της που βρίσκεται σε χωριό έξω από την Αταλάντη. Ο σύζυγός της κατάφερε να σκοτώσει το φίδι, που πρόλαβε όμως να τη δαγκώσει. Η γυναίκα μπήκε το μεσημέρι στο νοσοκομείο Λαμίας έχοντας το σημάδι από το δάγκωμα στο χέρι της, ωστόσο αντέδρασε πολύ γρήγορα στον αντιοφικό ορό και την επομένη αναχώρησε για το σπίτι της.

Πηγή: lamiareport