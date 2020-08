Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Σε νοσοκομείο εκστρατείας μετατρέπεται γήπεδο της Ντανάνγκ

Το Βιετνάμ προσπαθεί να αντιμετωπίσει την έξαρση του ιού που έχει επεκταθεί σε τουλάχιστον 11 διαφορετικά μέρη.

Το Βιετνάμ βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωση της μετατροπής ενός γηπέδου σε νοσοκομείο εκστρατείας 1.000 κλινών στην Ντανάνγκ, το νέο επίκεντρο του κορονοϊού, όπως ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας, καθώς προσπαθεί να αντιμετωπίσει την έξαρση του ιού που έχει επεκταθεί σε τουλάχιστον 11 διαφορετικά μέρη.

Η επιθετική ιχνηλάτηση επαφών, οι στοχευμένοι έλεγχοι και η αυστηρή καραντίνα βοήθησαν το Βιετνάμ να ανακόψει προηγουμένως την εξάπλωση του ιού, αλλά τώρα προσπαθεί να ελέγξει τα περιστατικά στο κέντρο της πόλης και στα περίχωρα της μετά τη νέα έξαρση που σημειώθηκε ύστερα από τρεις και πλέον μήνες χωρίς περιστατικά εγχώριας μετάδοσης.

Από το Σάββατο, το στάδιο Tien Son Sports Palace της Ντανάνγκ θα χρησιμοποιηθεί για τη νοσηλεία ασθενών με Covid-19 εάν κορεστούν τα νοσοκομεία της πόλης, όπως ανακοίνωσε η εταιρία που είναι πίσω από το έργο, η Sun Group.

Η Ντανάνγκ έχει αναφέρει πάνω από 200 κρούσματα από τότε που ο ιός επανεμφανίστηκε εκεί στις 25 Ιουλίου. Οι αρχές έχουν πει ότι η κατάσταση είναι «υπό έλεγχο» και η έξαρση πιθανόν να κορυφωθεί μέσα στις επόμενες 10 ημέρες.

Εάν σταθεροποιηθούν οι αριθμοί των κρουσμάτων, η μονάδα αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να απομονωθούν άνθρωποι που είχαν απευθείας επαφή με θετικό κρούσμα, στο πλαίσιο του κεντροποιημένου προγράμματος καραντίνας του Βιετνάμ, όπως ανακοίνωσε η Sun Group said.

Το υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε σήμερα 34 νέα κρούσματα του Covid-19, με τον συνολικό αριθμό των περιστατικών στη χώρα να φθάνει τα 747, με 10 θανάτους.

Τα πιο πρόσφατα περιστατικά συνδέονται με τρία νοσοκομεία στην Ντανάνγκ, μια παράκτια πόλη που μέχρι πρόσφατα ήταν γεμάτη από ντόπιους τουρίστες που έσπευσαν να εκμεταλλευτούν τις προσφορές των επαγγελματιών του τουριστικού κλάδου καθώς και τη χαλάρωση των περιορισμών.

Το υπουργείο Υγείας έστειλε μια ομάδα δράσης υγειονομικών ειδικών και πάνω από 1.000 εργαζομένων των υγειονομικών υπηρεσιών στην Ντανάνγκ, ενώ και η Κούβα απέστειλε ιατρική ομάδα στο Βιετνάμ.

Στην πρωτεύουσα Ανόι, 72.000 άνθρωποι που πρόσφατα επέστρεψαν από την Ντανάνγκ θα επανεξεταστούν, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές της πόλης.