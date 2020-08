Αθλητικά

Super League: Αναβλήθηκε η κλήρωση για τα μπαράζ

Αναβλήθηκε η κλήρωση του αγώνα μπαράζ Ξάνθη – Απόλλων Σμύρνης. Η ανακοίνωση της ΕΠΟ.

Στον “αέρα” βρίσκεται το μπαράζ για την άνοδο και τον υποβιβασμό στη Superleague, αφού η ΕΠΟ αναγκάστηκε να αναβάλει την κλήρωσή του, μετά και την προσφυγή των δύο ομάδων στο Διαιτητικό Δικαστήριο.

Η Ξάνθη αναμένεται να αντιμετωπίσει τον Απόλλων Σμύρνης στα μπαράζ και η κλήρωση ήταν προγραμματισμένη για το πρωί της Παρασκευής (07/08), για να αναδειχθεί ο γηπεδούχος του πρώτου αγώνα, ο οποίος κι έχει οριστεί για τις 22 Αυγούστου.

Η ΕΠΟ ανακοίνωσε όμως και επίσημα ότι η κλήρωση αναβάλλεται, χωρίς μάλιστα να ενημερώνει για μια νέα σχετική ημερομηνία.

Η ανακοίνωση της ΕΠΟ

Από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ανακοινώνεται ότι αναβάλλεται η κλήρωση των αγώνων μπαράζ Ξάνθη-Απόλλωνας, η οποία ήταν προγραμματισμένη για την Παρασκευή 7 Αυγούστου και ώρα 10:30.