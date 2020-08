Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Πέμπτης

Σε ποιες περιοχές της Ελλάδας εντοπίστηκαν, το τελευταίο 24ωρο, φορείς του νέου ιού.

153 νέα κρούσματα κορονοϊού στην Ελλάδα, ανακοινώθηκαν από τον ΕΟΔΥ, στην καθιερωμένη ημερήσια ενημέρωση σχετικά με την πορεία της πανδημίας.

Αναλυτικότερα, όσον αφορά τη γεωγραφική κατανομή τους:

11 κρούσματα εντοπίστηκαν κατά τους ελέγχους που διενεργήθηκαν στις πύλες εισόδου της χώρας,

7 εισαγόμενα κρούσματα, που προσήλθαν αυτοβούλως.

40 κρούσματα στην Π.Ε. Αττικής,

38 στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης,

14 στην Π.Ε. Λάρισας,

Εννέα στην Π.Ε. Κυκλάδων, από τα οποία τα οκτώ αφορούν σε συρροή σε χώρο εστίασης,

Τέσσερα στην Π.Ε. Έβρου, όλα συνδεόμενα με τον γάμο στην Αλεξανδρούπολη,

Τρία στην Π.Ε. Χαλκιδικής,

Τρία στην Π.Ε. Κέρκυρας,

Τρία στην Π.Ε. Ηλείας,

Τρία στην Π.Ε. Κορινθίας,

Τρία στην Π.Ε. Πέλλας,

Δύο στην Π.Ε. Μαγνησίας, και τα δύο από το στρατόπεδο του Στεφανοβίκειου,

Δύο στην Π.Ε. Αργολίδας,

Δύο στην Π.Ε. Αχαΐας,

Δύο στην Π.Ε. Ιωαννίνων,

Δύο στην Π.Ε. Καβάλας,

Ένα στην Π.Ε. Θεσπρωτίας,

Ένα στην Π.Ε. Κιλκίς,

Ένα στην Π.Ε. Κοζάνης,

Ένα στην Π.Ε. Μεσσηνίας,

Ένα στην Π.Ε. Χανίων.