Καρέ-καρέ η διάσωση θαλάσσιας χελώνας (βίντεο)

Ένας άνδρας βούτηξε στα νερά του λιμανιού για να την απεγκλωβίσει από το ρεμέτζο σκάφους.

Στην απελευθέρωση και διάσωση θαλάσσιας χελώνας που είχε παγιδευτεί σε ρεμέτζο σκάφους, στο λιμάνι του Βόλου, προχώρησε το πρωί, σε συνεργασία με το Λιμεναρχείο Βόλου, ο εθελοντής της Λέσχης Ειδικών Δυνάμεων Μαγνησίας Βασίλης Ηλιόπουλος.

Δείτε τις εικόνες από το βίντεο που τραβήχτηκε πάνω από το σκάφος: