Οικονομία

Θεοχάρης: Μόλις 400 κρούσματα κορονοϊού σε 1,3 εκατ. τουρίστες που επισκέφτηκαν την Ελλάδα τον Ιούλιο

Στα πραγματικά επιδημιολογικά δεδομένα σε ό,τι αφορά τον εισερχόμενο τουρισμό κατά το μήνα Ιούλιο αναφέρθηκε ο Υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ είπε ο Υπουργός Τουρισμού χαρακτηριστικά «Από 1,3 εκατ. τουρίστες οι οποίοι έχουν επισκεφτεί τη χώρα μας μέσα στον Ιούλιο, τα κρούσματα κορονοϊού ανέρχονται σε μόλις 400» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Θεοχάρης. Ακολούθως ο Υπουργός τόνισε ότι «ο Ιούλιος ήταν ένας αναγνωριστικός μήνας για τον ελληνικό τουρισμό. Κλείσαμε με ποσοστό 15% με 20% της αντίστοιχης περσινής τουριστικής κίνησης. Είμαι βέβαιος ότι ο Αύγουστος θα είναι καλύτερος από τον Ιούλιο».

Σε σχέση με την επιτρεπόμενη πληρότητα σε πλοία, μέσα μεταφοράς κ.λπ., αλλά και τις διαδικασίες ελέγχου οι οποίες εφαρμόζονται, ο κ. Χάρης Θεοχάρης ανέφερε ότι «η κατάσταση με την πληρότητα είναι δυναμική και αναθεωρείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Το ίδιο ισχύει επίσης για τα υγειονομικά πρωτόκολλα, τα οποία αναπροσαρμόζουμε αναλόγως των εξελίξεων».

Ο Υπουργός Τουρισμού εξήγησε ότι «κάνουμε έκτακτα συμβούλια στον ΕΟΤ, ώστε να εντείνουμε τη συνδιαφήμιση και να προσελκύσουμε ακόμα περισσότερους τουρίστες. Η προσπάθειά μας φαίνεται ότι αποδίδει. Είναι πολύ σημαντικό ότι η TUI ανακοίνωσε πως θα προσθέσει 40.000 νέες θέσεις επιβατών προς τη χώρα μας μέσα στο καλοκαίρι του 2020. Το ίδιο κάνουν και άλλες αεροπορικές εταιρείες, οι οποίες ενίσχυσαν το πτητικό τους έργο».

Αντικρούοντας διάφορες ανυπόστατες επικρίσεις και διαδόσεις, ο κ. Θεοχάρης είπε ότι «η ίδια η πραγματικότητα διαψεύδει όσους ισχυρίζονται πως δεν είχαμε σχέδιο, τη στιγμή που η Ελλάδα ήταν από τις πρώτες χώρες οι οποίες άνοιξαν τα σύνορά τους. Η προστασία της υγείας των Ελλήνων πολιτών αποτελεί βασική προτεραιότητα της κυβέρνησής μας».

Ωστόσο, όπως τόνισε ο Υπουργός Τουρισμού, οι προσπάθειες θα πρέπει να συνεχιστούν με την ίδια ένταση, παρά την αποτελεσματικότητα των μέχρι στιγμής ελέγχων και τον ελάχιστο αριθμό διαπιστωμένων κρουσμάτων COVID-19 μεταξύ των τουριστών. «Το κύριο μήνυμα που πρέπει να γίνει αντιληπτό από όλους είναι ότι δεν θα πρέπει να πιστεύουμε ότι κερδίσαμε τον πόλεμο επειδή κερδίσαμε κάποιες ουσιαστικές μάχες. Δεν μπορούμε να μιλάμε για την επόμενη χρονιά αν δεν είμαστε επιτυχημένοι φέτος στον τομέα της υγειονομικής ασφάλειας. Απαγορεύεται ο εφησυχασμός και η χαλάρωση των μέτρων. Φοβηθήκαμε το άνοιγμα του τουρισμού και χαλαρώσαμε εμείς οι ίδιοι. Αυτό δεν πρέπει να συμβαίνει» επισήμανε ο κ. Χάρης Θεοχάρης.

Όσον αφορά το πρόγραμμα «Τουρισμός Για Όλους», ο κ. Θεοχάρης σημείωσε ότι «το πρόγραμμα 'Τουρισμός Για Όλους' είχε πολύ μεγάλη επιτυχία, τόσο ως προς τη συμμετοχή των παρόχων, όσο και στην εκδήλωση ενδιαφέροντος εκ μέρους των δικαιούχων. Εφέτος πολλοί συμπολίτες μας έχουν ανάγκη υποστήριξης για τις διακοπές τους. Οι πάροχοι ανήλθαν σε 2.000 και θα αυξηθούν περαιτέρω στο επόμενο διάστημα. Οι δικαιούχοι τελικά έφτασαν στους 750.000, ενώ ο αρχικός σχεδιασμός ήταν για 250.000. Γι' αυτό το λόγο, από τα 30 εκατ. ευρώ που αρχικά διαθέσαμε για το πρόγραμμα, πλέον, θα φτάσουμε στα 100 εκατ. ευρώ, με τη σύμφωνη γνώμη του πρωθυπουργού, ώστε να ενταχθούν στο πρόγραμμα όλοι οι δικαιούχοι».

Τέλος, σχετικά με την κρουαζιέρα, ο Υπουργός Τουρισμού, κ. Χάρης Θεοχάρης υπογράμμισε πως «η κρουαζιέρα, δεδομένης της κατάστασης, είναι μία μορφή τουρισμού η οποία ενέχει μικρότερο κίνδυνο για την υγειονομική ασφάλεια, λόγω της χρονικά περιορισμένης παραμονής των ταξιδιωτών στους προορισμούς. Επιπρόσθετα, τα υγειονομικά πρωτόκολλα για τα πλοία είναι πολύ αυστηρά, υπάρχουν γιατροί μέσα στα πλοία και ελέγχονται όλοι οι επιβαίνοντες, είτε πρόκειται για ταξιδιώτες είτε για μέλη του πληρώματος. Ειδικά δε σε ό,τι αφορά το πλήρωμα, οι εργαζόμενοι υποβάλλονται σε ιατρικό έλεγχο κάθε δύο εβδομάδες».