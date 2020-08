Πολιτική

Μητσοτάκης: Η συμφωνία με την Αίγυπτο επαναφέρει τη νομιμότητα στην περιοχή (βίντεο)

Εξέφρασε την ικανοποίησή του για την οριοθέτηση ΑΟΖ μεταξύ Ελλάδας-Αιγύπτου, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα προς την Τουρκία.

«Η επίσκεψή μου στην ακριτική Χάλκη, στη Δωδεκάνησο, πραγματοποιείται σε μία ιδιαίτερα σημαντική ημέρα για τη χώρα μας, τη διεθνή νομιμότητα και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Σήμερα, υπογράψαμε με την φίλη Αίγυπτο συμφωνία Οριοθέτησης Θαλασσίων Ζωνών μας», είπε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και προσέθεσε: «χρειάστηκαν 15 χρόνια διαπραγματεύσεων για να καταλήξουμε σε μία συμφωνία σύμφωνη με το Διεθνές Δίκαιο, με την οποία αναγνωρίζονται όλα τα δικαιώματα των νησιών μας στις Θαλάσσιες Ζώνες τους».

Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι πρόκειται για μία συμφωνία καθ' όλα νόμιμη, που ικανοποιεί απόλυτα και τις δύο χώρες. «Μία συμφωνία που δημιουργεί μία νέα πραγματικότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και επαναφέρει τη νομιμότητα στην περιοχή. Νομιμότητα που επιχειρήθηκε να διασαλευθεί από το παράνομο και ανυπόστατο τουρκολιβυκό μνημόνιο» υπογράμμισε.

Επεσήμανε ότι με την Αίγυπτο, όπως και πριν από λίγους μήνες με την Ιταλία, αποδείξαμε ότι η προσήλωση στο Διεθνές Δίκαιο είναι ο μόνος δρόμος για την ασφάλεια, την ειρήνη, τη σταθερότητα και τις σχέσεις καλής γειτονίας. «Εμείς σε αυτόν τον δρόμο θα πορευτούμε με όλους τους γείτονές μας. Ελπίζουμε και προσδοκούμε ότι θα πράξουν και εκείνοι το ίδιο» τόνισε.